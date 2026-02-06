Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?

A torma nem divatfűszer, nem is finomkodik – csíp, könnyeztet, mégis kihagyhatatlan. Ez a túlélőnövény a zsíros, téli ételek legjobb társa, amely egyszerre hordoz ízt, emléket és karaktert.

Kevés alapanyag van a Kárpát-medence konyhájában, amely ennyire szerény és mégis ennyire határozott, mint a torma. Nem zöldség, nem fűszer – inkább egyfajta gasztronómiai állásfoglalás. Csípőssége csak reszeléskor szabadul fel, amikor a gyökér megsérül, és illó mustárolajok kelnek életre. Ezért harsány a frissen reszelt torma, és szelídebb az ecetes, üvegbe zárt változat.

A torma a paraszti konyha túlélőnövénye: bírja a hideget, a szegényes talajt, és sokáig eltartható. Nem véletlen, hogy ünnepi asztalokhoz, disznótorokhoz, húsvéti sonkához kötődik, és vallási hagyományokban is a megtisztulás, a szenvedés és az újrakezdés jelképe lett. Illata sokaknak nagyszülők konyháját, hideg kamrákat, közös reszeléseket idéz fel.

Bár erősen helyi alapanyag, a világ konyháiban is jelen van: Németországban tejszínes mártásként, Lengyelországban céklával, az angolszász világban marhasültek mellé kínálják, míg a nyugati „wasabi” gyakran szintén tormaalapú. Nemcsak ízt ad, hanem segíti az emésztést, antibakteriális hatású, és különösen jól illik zsírosabb ételekhez – igaz, mértékkel érdemes fogyasztani.