Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?

torma, fűszer, növény, csípős

Fotó: Orbán Orsolya

A torma nem divatfűszer, nem is finomkodik – csíp, könnyeztet, mégis kihagyhatatlan. Ez a túlélőnövény a zsíros, téli ételek legjobb társa, amely egyszerre hordoz ízt, emléket és karaktert.

Liget

2026. február 06., 19:082026. február 06., 19:08

Kevés alapanyag van a Kárpát-medence konyhájában, amely ennyire szerény és mégis ennyire határozott, mint a torma. Nem zöldség, nem fűszer – inkább egyfajta gasztronómiai állásfoglalás. Csípőssége csak reszeléskor szabadul fel, amikor a gyökér megsérül, és illó mustárolajok kelnek életre. Ezért harsány a frissen reszelt torma, és szelídebb az ecetes, üvegbe zárt változat.

torma, fűszer, növény, csípős Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

A torma a paraszti konyha túlélőnövénye: bírja a hideget, a szegényes talajt, és sokáig eltartható. Nem véletlen, hogy ünnepi asztalokhoz, disznótorokhoz, húsvéti sonkához kötődik, és vallási hagyományokban is a megtisztulás, a szenvedés és az újrakezdés jelképe lett. Illata sokaknak nagyszülők konyháját, hideg kamrákat, közös reszeléseket idéz fel.

korábban írtuk

Tormás céklasaláta – videó
Tormás céklasaláta – videó

A rántott és sült húsok, halak mellé jó választás köretként a tormás céklasaláta, ami finom, egészséges és jól mutat a tányéron.

Bár erősen helyi alapanyag, a világ konyháiban is jelen van: Németországban tejszínes mártásként, Lengyelországban céklával, az angolszász világban marhasültek mellé kínálják, míg a nyugati „wasabi” gyakran szintén tormaalapú. Nemcsak ízt ad, hanem segíti az emésztést, antibakteriális hatású, és különösen jól illik zsírosabb ételekhez – igaz, mértékkel érdemes fogyasztani.

torma, fűszer, növény, csípős Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

A modern konyhában a torma újra reneszánszát éli: olcsó, kis mennyiségben is karakteres, és hétköznapi alapanyagokkal – tojással, almával, krumplival – is izgalmas fogásokat lehet belőle készíteni. Nem simul bele mindenbe, és éppen ez az erénye: figyelmet kér, jelenlétet, és nem hagyja, hogy közömbösek maradjunk.

És hogy még mi mindent lehet tudni a tormáról, kiderül a Krónika honlapján.

korábban írtuk

Torma: íme a csípős, karakteres, zsíros ételekhez jól illeszkedő, téli eledel
Torma: íme a csípős, karakteres, zsíros ételekhez jól illeszkedő, téli eledel

Nemcsak csíp, de karakteres ízt is kölcsönöz az ételeknek a torma – akár húsos étkek mellé fogyasztjuk, akár pár hozzávalóval együtt salátafélét készítünk belőle.

korábban írtuk

Tormás-tárkonyos görög csorba
Tormás-tárkonyos görög csorba

A görög csorba a savanykás, selymes levesek egyik legfinomabb képviselője, amely a balkáni és kelet-európai konyha találkozásánál született meg.

Gasztronómia Krónika
2026. február 05., csütörtök

Kertészkedés februárban

Február elején még korai a legtöbb esetben a palántanevelés elkezdése a vidékünkön, pedig már nagyon türelmetlenül várjuk. Néhány tevékenységet azonban időszerű már elkezdeni, ismerkedjünk meg ezekkel közelebbről.

Kertészkedés februárban
Kertészkedés februárban
2026. február 05., csütörtök

Kertészkedés februárban
2026. február 04., szerda

Forralt bor – videó

A forralt bor magában hordozza a hideg télhez illő melegséget. Most egy nagyon egyszerű, de annál finomabb elkészítési módot hoztunk, amit annak is érdemes kipróbálni, aki eddig nem ivott még ilyen fűszeres italt.

Forralt bor – videó
Forralt bor – videó
2026. február 04., szerda

Forralt bor – videó
2026. február 03., kedd

A hiány térben való felmutatása

„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika.

A hiány térben való felmutatása
A hiány térben való felmutatása
2026. február 03., kedd

A hiány térben való felmutatása
2026. február 02., hétfő

Farsangi fánk mákos töltelékkel

A farsangi időszak egyik klasszikus édessége a puha, illatos fánk, amelyet most a hagyományos lekvár mellett a mákos töltelék tesz igazán különlegessé. Sütőben készül, így könnyedebb, mégis gazdag ízvilágú finomság.

Farsangi fánk mákos töltelékkel
Farsangi fánk mákos töltelékkel
2026. február 02., hétfő

Farsangi fánk mákos töltelékkel
2026. február 01., vasárnap

Fenntartható farsang

Ahogy tavasztól őszig a természet törvényei szigorú keretek közé szorították a földdel való mindennapi munkát, úgy a téli, farsangi időszakban az emberek levedlették ezeket a korlátokat, szabályokat, teret engedve mindenféle bolondozásnak.

Fenntartható farsang
Fenntartható farsang
2026. február 01., vasárnap

Fenntartható farsang
2026. január 31., szombat

Tormás céklasaláta – videó

A rántott és sült húsok, halak mellé jó választás köretként a tormás céklasaláta, ami finom, egészséges és jól mutat a tányéron.

Tormás céklasaláta – videó
Tormás céklasaláta – videó
2026. január 31., szombat

Tormás céklasaláta – videó
2026. január 30., péntek

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé

Olajban úszó csipsz helyett ropogós alternatíva: házi zöldségcsipsz könyv mellé. Egyszerű alapanyagokból, kevés olajjal, sütőben vagy fritőzben – nassolás bűntudat nélkül.

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
2026. január 30., péntek

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
2026. január 29., csütörtök

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái

Miközben az erdő ősszel színesbe borul és a levelek lassan lehullanak a lombhullató fák ágairól, a fenyők és más örökzöldek csendben megtartják zöld ruhájukat a tél folyamán is.

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
2026. január 29., csütörtök

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó

A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.

Tojással töltött fasírt – videó
Tojással töltött fasírt – videó
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül

Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
