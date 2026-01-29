Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái

örökzöld, lombhullató, vadon, kosár, természet

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Miközben az erdő ősszel színesbe borul és a levelek lassan lehullanak a lombhullató fák ágairól, a fenyők és más örökzöldek csendben megtartják zöld ruhájukat a tél folyamán is. Ez a látszólag egyszerű különbség valójában egy hosszú távú túlélési stratégiát tükröz. Ismerjük meg, hogy miben rejlenek a különbségek, és melyik stratégia milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a növények szempontjából.

Dakó Viola

2026. január 29., 19:002026. január 29., 19:00

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A lombhullató fák és cserjék minden évben, ősszel elhullatják leveleiket. Ezt a folyamatot sokszor kívülről szemlélve nagyon egyszerűnek érzékeljük. Azt látjuk, hogy megváltozik a levelek színe, és idővel le is hullanak majd. A háttérben sok minden zajlik, amit érdemes jobban megértenünk. A télre való felkészülés stratégiája már ősszel elkezdődik, a levelek színének megváltozása is a folyamat kezdetét jelzi. A fás szárú növények leveleik lehullatása előtt visszanyerik a levelekben raktározott tápanyagokat. Ez egy nagyon fontos folyamat, a növény maga elkezdi lebontani a leveleiben lévő klorofillt (zöld pigmenteket), hogy az itt raktározott nitrogént és más fontos tápanyagokat a törzsébe és a gyökerébe tudja visszajuttatni.

örökzöld, lombhullató, vadon, kosár, természet Galéria

Tavaszi rügyfakadás

Fotó: Pixabay

A levelek zöld színét a klorofill adja, és ahogyan ez teljesen lebomlik, úgy megváltozik a levelek színe is. Eltűnésével más színanyagok fognak dominálni, ezek eleve is jelen voltak a levélben, csak most fognak látszódni. A karotinoidok felelősek a sárga és narancssárga árnyalatokért, de néhány faj esetében ősszel termelődhetnek antociánok is, melyek vöröses és lilás árnyalatú leveleket képeznek. Számunkra a levelek színváltozása egy nagyon dekoratív jelenség, de a természetben az átállást jelzi az aktív, növekedési időszakból a téli, nyugalmi időszakra. Az így visszanyert tápanyagokat a növény raktározza a következő tavaszig, így tudja biztosítani a következő évi lombfakadáshoz szükséges energiamennyiséget is.

Hirdetés
örökzöld, lombhullató, vadon, kosár, természet Galéria

Fotoszintézisre készen

Fotó: Pixabay

A klorofill lebomlása az adott szezon végén megszünteti a levelek fotoszintézisét, ez is a túlélési stratégia része. A visszaszívás nélkül a növény értékes tápanyagokat veszítene, és ahogy ez a folyamat teljesen végbemegy, úgy ezt követően a levelek fokozatosan le is hullanak.

A fotoszintézishez fényre és melegre van szükség, de télen ezekből kevés van. Így, ha a levelek ilyenkor nem hullanának le, a fotoszintézis akkor sem működne hatékonyan.

A lombozat fenntartásához eleve sok energiára van szükség, konkrétan nem éri meg fenttartani. A levelek a fagyokat sem viselnék jól, sejtkárosodást szenvednének, úgy pedig semmilyen hasznuk nem lenne a növény szempontjából. A trópusi klímán például a növények jelentős része egész évben zöld maradhat. Inkább a száraz időszakok miatt van lombhullatás, a fás szárúaknak ott a vízhiányt kell elsősorban túlélniük.

örökzöld, lombhullató, vadon, kosár, természet Galéria

Türelmes várakozás

Fotó: Pixabay

Az örökzöld fás szárú növények ezzel szemben vastagabb kutikulával rendelkeznek, ennek a viaszos rétegnek köszönhetően csökken a levelek párolgása és nem annyira jelentős a vízveszteség, mint a lombhullatók esetében. Emiatt szárazabb időszakokat, mint például amilyen a téli, könnyebben élnek túl. A téli időszakban is fotoszintetizálnak, kihasználják a lehetőségeket ebben az időszakban is, ha enyhébb az idő és ideálisak a körülmények. Lassú a növekedésük a lombhullatók gyors növekedéséhez mérten, de mivel nem hullatják el a leveleiket, így tavasszal nem is kell energiát fektetniük arra, hogy ezeket visszanövesszék. Hátrányuk ugyanakkor, hogy ha a tűlevelek sérülés vagy betegség miatt károsodnak, ezek pótlása nagyon lassan történik meg.

örökzöld, lombhullató, vadon, kosár, természet Galéria

Őszi levelek, klorofill hiányában

Fotó: Pixabay

Lombhullatók esetében elég gyors ez a folyamat, agresszívebben és hatékonyabban is tudnak növekedni és teret hódítani ennek köszönhetően. Emiatt másképp is reagálnak a metszésre – az örökzöldek esetében figyeljünk oda, hogy könnyebben el lehet rontani a metszést és több időbe fog telni, amíg azt kiújulja a növény. A vastagabb kutikulának köszönhetően a fagyokat is jobban bírják, a lombhullatók vékony kutikulával rendelkeznek, emiatt érzékenyebbek is. A tűlevelek kis felületűek és vastag sejtfalúak, így még inkább kevesebbet párologtatnak. A tűlevelek víztartalma is alacsonyabb, ez is védi őket a fagykártól. Fenyőfélék esetében a tűlevelek gyantatartalma még extra védelmet is jelent.

örökzöld, lombhullató, vadon, kosár, természet Galéria

Örökzöldek télen

Fotó: Pixabay

A lombhullatók esetében a rügyek védelme nagyon fontos, hiszen abból indulnak majd tavasszal az új levelek. A rügyeket emiatt rügypikkelyek védik, sok esetben szőrözöttek és gyantásak is lehetnek plusz védelemként. A tavasszal kifejlődő levelek már ősszel benne vannak a rügyben, sokszor virágkezdeménnyel együtt. Úgy a legegyszerűbb elképzelni, hogy a levelek összehajtogatva lapulnak a rügy belsejében. Ez szükséges, hiszen télen nem lenne ezeknek a növesztésére lehetőség, így a nyugalmi időszak beállta előtt kell elkészülniük. Emiatt tavasszal, ahogy elkezd felmelegedni az idő, nagyon gyorsan tudnak reagálni a lombhullatók és máris kezdődhet a rügyfakadás vagy virágzás ideje, fajtól függően. A rügyfakadáshoz raktározott energiára van szükség, így teljes a kör, az ősszel visszanyert tápanyagok hasznosulnak és kezdődik elölről a ciklus.

örökzöld, lombhullató, vadon, kosár, természet Galéria

Körtevirágzás

Fotó: Pixabay

Az örökzöldek másképp reagálnak a tavasz érkezésére, hiszen nekik van levélzetük, tudnak fotoszintetizálni vele továbbra is. A tavasz előrehaladtával hoznak majd új hajtásokat a növekedés érdekében, de ez nem a túlélést szolgálja alapvetően, és ezért is nem robbanásszerű a tavasz megérkezésével. A lombhullatóknak muszáj minél hatékonyabban és gyorsabban reagálni a felmelegedésre, hiszen újra kedvezővé váltak a körülmények és szükséges mielőbb fotoszintetizáló levélzettel rendelkezniük.

örökzöld, lombhullató, vadon, kosár, természet Galéria

Fenyőrügy

Fotó: Pixabay

Egyik stratégia sem jobb a másiknál, csak másabb. Mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai is, a lombhullatók gyorsan reagálnak az évszakok váltakozására, míg az örökzöldek stabilan és hosszú távon tartják a levélzetüket a hosszú távú túlélés érdekében. Azt gondolhatják: ha változatlanok maradunk, akkor a növekedésünk lassú marad. Ha viszont képesek vagyunk elengedni a nélkülözhető részeket, gyorsan fejlődhetünk, amint újra ideálisak lesznek a feltételek. Azonban ehhez türelemre és várakozásra van szükség, mindkettőnek ára van. Válasszunk jól!

korábban írtuk

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

A vadon kosara
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
Külföldről érkezik a váratlan segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Székelyhon

Rosszul lett az ügyvédnő, miután tetten érték egy lakás árával felérő korrupicós ügyben
Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
Székelyhon

Évek óta nem tapasztalt gyorsasággal terjed a sertéspestis-fertőzés, több tucatnyi vaddisznót égettek el
Külföldről érkezik a váratlan segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
Székely Sport

Külföldről érkezik a váratlan segítség: kifizetik az FK Csíkszereda teljes büntetését
A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Krónika

A premontrei apát kilakoltatásáról döntött a nagyváradi bíróság
Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Székely Sport

Sokáig szoros volt, aztán a GYHK pillanatok alatt eldöntötte a Corona elleni rangadót
Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Nőileg

Metz Eszter: A lelkem az egyik legerősebb „érzékszervem”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó

A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.

Tojással töltött fasírt – videó
Tojással töltött fasírt – videó
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó
Hirdetés
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül

Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át

Benzinkúti túlélőcsomagok, backstage-luxus és legendás csalódások – a Turnékonyha második fogásában a DreamFlow mesél arról, hogyan alakul az evés rendje ott, ahol mindig a koncert az első.

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje

Ezt a válogatást akkor válasszuk, amikor nemcsak jól szeretnénk lakni, hanem igazán jóleső, kiegyensúlyozott falatokra vágyunk.

A mindennapok menüje
A mindennapok menüje
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje
Hirdetés
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal

Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta

A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger.

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó

Mindössze harminc perc alatt, könnyen elkészíthető két adagnyi ebből a finomságból.

Csokis keksz – videó
Csokis keksz – videó
2026. január 21., szerda

Csokis keksz – videó
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé

A januári fagyban, amikor mind jobban szomjazzuk a fényt és a meleget, egy olyan festményt mutatunk be, mely témáját, hangulatát tekintve ezt a fény fele törekvést, a fény hatására történő átalakulást jeleníti meg.

Nyújtózás a fény felé
Nyújtózás a fény felé
2026. január 20., kedd

Nyújtózás a fény felé
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó

Hagyományos sütőben is készíthető a fahéjas kelt csiga, de most air fryerben sütöttük meg ezt a finomságot.

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
2026. január 18., vasárnap

Fahéjas kelt tészta air fryerben – videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!