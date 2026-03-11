Rovatok
Saltimbocca csirkéből – videó

Kevés olyan étel van, amely ennyire egyszerű alapanyagokból hoz ki ennyire gazdag ízvilágot. A saltimbocca eredetileg borjúhúsból készül, zsályával és sonkával, de csirkemellből is fantasztikusan működik.

2026. március 11., 10:252026. március 11., 10:25

Hozzávalók:

  • 80 dkg csirkemell;

  • só;

  • frissen őrölt bors;

  • 8 szelet pármai sonka;

  • 8 db zsályalevél;

  • 5 dkg vaj;

  • 2 ek olívaolaj;

  • 1 dl száraz fehérbor.

Elkészítés:

  • a csirkés saltimbocca receptjéhez a húsokat vékony szeletekre vágjuk, majd enyhén klopfoljuk, hogy egyenletesen vastag szeleteket kapjunk. Mindkét oldalukat sózzuk, borsozzuk;

  • mindegyik szeletre ráhelyezünk egy szelet pármai sonkát, egy zsályalevelet, majd fogpiszkálóval rögzítjük, hogy sütés közben ne mozduljanak el;

  • egy nagy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat és a vaj felét. A húsokat a sonkás oldalukkal lefelé kezdjük pirítani, nagyjából 2-3 percig, ezután megfordítjuk, és a másik oldalt is megsütjük 2-3 perc alatt;

  • a húsok mellé öntjük a fehérbort, és hagyjuk, hogy az alkohol elpárologjon, majd a húsokat kivesszük, a mártást pedig kevergetve tovább főzzük addig, amíg kissé besűrűsödik. A végén hozzáadjuk a maradék vajat, ekkor már elzárjuk a tűzhelyet, visszahelyezzük a csirkemelleket és az ízes-illatos mártással locsolgatjuk 1-2 percig;

  • az elkészült fogást melegen tálaljuk, köretként burgonyapürét készítünk hozzá.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
Hirdetés
