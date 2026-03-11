Saltimbocca csirkéből – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

a csirkés saltimbocca receptjéhez a húsokat vékony szeletekre vágjuk, majd enyhén klopfoljuk, hogy egyenletesen vastag szeleteket kapjunk. Mindkét oldalukat sózzuk, borsozzuk;

mindegyik szeletre ráhelyezünk egy szelet pármai sonkát, egy zsályalevelet, majd fogpiszkálóval rögzítjük, hogy sütés közben ne mozduljanak el;

egy nagy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat és a vaj felét. A húsokat a sonkás oldalukkal lefelé kezdjük pirítani, nagyjából 2-3 percig, ezután megfordítjuk, és a másik oldalt is megsütjük 2-3 perc alatt;

a húsok mellé öntjük a fehérbort, és hagyjuk, hogy az alkohol elpárologjon, majd a húsokat kivesszük, a mártást pedig kevergetve tovább főzzük addig, amíg kissé besűrűsödik. A végén hozzáadjuk a maradék vajat, ekkor már elzárjuk a tűzhelyet, visszahelyezzük a csirkemelleket és az ízes-illatos mártással locsolgatjuk 1-2 percig;