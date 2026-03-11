Amit ma megtankolhatsz, ne halaszd holnapra

Noha csak egy-két banival, de szerdán is magasabb árakat függesztettek ki egyes székelyföldi kutaknál, mint ami volt kedden.

Székelyhon 2026. március 11., 11:412026. március 11., 11:41 2026. március 11., 11:422026. március 11., 11:42

A gázolaj két, a benzin pedig egy banival drágult szerdán az előző naphoz képest egyes székelyföldi kutaknál. A mostani áremelés – megfigyeléseink szerint – nem azokat a töltőállomásokat érintette, ahol a legmagasabb árakat függesztették ki kedden – amikor 10–15 banival drágítottak –, így még nem értük el a 9 lejt egy liter gázolaj esetében.

Szerdán a gázolaj litere 8,78–8,95 lej között alakult a székelyföldi üzemanyag-töltőállomásoknál, a standard benziné pedig 8,31–8,43 lej között.