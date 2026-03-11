Rovatok
Amit ma megtankolhatsz, ne halaszd holnapra

Noha csak egy-két banival, de szerdán is magasabb árakat függesztettek ki egyes székelyföldi kutaknál, mint ami volt kedden.

2026. március 11., 11:412026. március 11., 11:41

A gázolaj két, a benzin pedig egy banival drágult szerdán az előző naphoz képest egyes székelyföldi kutaknál. A mostani áremelés – megfigyeléseink szerint – nem azokat a töltőállomásokat érintette, ahol a legmagasabb árakat függesztették ki kedden – amikor 10–15 banival drágítottak –, így még nem értük el a 9 lejt egy liter gázolaj esetében.

Szerdán a gázolaj litere 8,78–8,95 lej között alakult a székelyföldi üzemanyag-töltőállomásoknál, a standard benziné pedig 8,31–8,43 lej között.

A román kormány továbbra is késik az esetleges beavatkozással, egyelőre annyi ismert, hogy különböző forgatókönyvek vannak az asztalon, illetve hogy a szerda délelőttre összehívott legfelsőbb védelmi tanácsi (CSAT) ülés napirendjén szerepel a közel-keleti helyzet alakulása és annak a romániai olajpiacra gyakorolt hatása.

Öt bani híján 9 lej egy liter gázolaj az egyik csíkszeredai kútnál
Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.

Alakul a káosz az üzemanyag körül: exporttilalom, pániktankolás, árstop
A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.

Belföld Közlekedés Gazdaság
