Amit ma megtankolhatsz, ne halaszd holnapra

Töltőpisztoly. Fegyver a Közel-Kelet kezében?
Fotó: Haáz Vince
Noha csak egy-két banival, de szerdán is magasabb árakat függesztettek ki egyes székelyföldi kutaknál, mint ami volt kedden.
A gázolaj két, a benzin pedig egy banival drágult szerdán az előző naphoz képest egyes székelyföldi kutaknál. A mostani áremelés – megfigyeléseink szerint – nem azokat a töltőállomásokat érintette, ahol a legmagasabb árakat függesztették ki kedden – amikor 10–15 banival drágítottak –, így még nem értük el a 9 lejt egy liter gázolaj esetében.
A román kormány továbbra is késik az esetleges beavatkozással, egyelőre annyi ismert, hogy különböző forgatókönyvek vannak az asztalon, illetve hogy a szerda délelőttre összehívott legfelsőbb védelmi tanácsi (CSAT) ülés napirendjén szerepel a közel-keleti helyzet alakulása és annak a romániai olajpiacra gyakorolt hatása.
Nem hiába kérdeztük tegnap esti összeállításunkban, hogy vajon mit hoz a holnap. Hát ezt.
A közel-keleti konfliktusok miatt válságos irányba fordult energiapiaci helyzetre jelentik be válaszaikat a környező európai országok, de a polgárok is.
Gyergyószentmiklóson jogosítvány nélkül vezető, Székelykeresztúron pedig vezetéstől eltiltott sofőrt füleltek le kedden a rendőrök. Mindkettőjük ellen büntetőeljárás indult.
Traian Băsescu a közel-keleti események kapcsán kijelentette, hogy Nicușor Dan államfőnek és Romániának „gyorsan, halogatás és habozás nélkül kell cselekednie”, annál is inkább, mert a jelek szerint az USA-nak szüksége van a konstancai támaszpontra.
A tél folyamán kialakult úthibák, kisebb-nagyobb kátyúk javítását hidegaszfalttal végzik az országutakon Hargita megyében. A nagyobb javításokra várni kell, és mivel nincs még költségvetés, egyelőre nem lehet tudni, hogy mire lesz pénz.
Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.
Meghalt egy katonai pilóta kedden a borceai légi támaszponton.
A csapadékmennyiséget tekintve az elmúlt öt év legjobb telén vagyunk túl, a környezeti adottságok jók a mezőgazdasági szezonkezdéshez. Gazdasági szempontból azonban ez már kevésbé mondható el, több okból sem.
A 2026-os költségvetés tervezetében a helyi közösségek fejlesztésére több mint 86,4 milliárd lejt irányoznak elő, 7,4 milliárd lejjel többet, mint 2025-ben, és ez az eddigi legnagyobb összeg, amit a helyi önkormányzatok támogatására szánnak.
Közel 130 online térben elkövetett csalást jelentettek a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságon 2025-ben. A legnagyobb kár összege, amelyet online csalással csaltak ki az áldozatból, több mint 500 ezer lej.
Hivatalos látogatásra Romániába érkezik csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
