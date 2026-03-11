Huszonötezer lejes bírságot szabtak ki egy fafeldolgozó cégre Hargita megyében

Huszonötezer lej értékben róttak ki pénzbírságot, és jelentős mennyiségű faanyagot koboztak el a Hargita megyei rendőrök egy keddi ellenőrzés alkalmával.

A Hargita megyei rendőrök az erdőgazdálkodási szakemberekkel közösen március 10-én a faanyag szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó jogszabályok betartását ellenőrizték.

Egy fafeldolgozó cégnél több törvénytelenséget is tapasztaltak: 21,46 köbméternyi, különböző faanyag nem szerepelt a nyilvántartásban, három faanyagkísérő-okmány pedig le volt járva. A szabálytalanságokért a rendőrség