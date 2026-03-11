Rovatok
Huszonötezer lejes bírságot szabtak ki egy fafeldolgozó cégre Hargita megyében

• Fotó: Hargita megyei rendőrség

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Huszonötezer lej értékben róttak ki pénzbírságot, és jelentős mennyiségű faanyagot koboztak el a Hargita megyei rendőrök egy keddi ellenőrzés alkalmával.

Székelyhon

2026. március 11., 13:172026. március 11., 13:17

A Hargita megyei rendőrök az erdőgazdálkodási szakemberekkel közösen március 10-én a faanyag szállítására, tárolására és feldolgozására vonatkozó jogszabályok betartását ellenőrizték.

Egy fafeldolgozó cégnél több törvénytelenséget is tapasztaltak: 21,46 köbméternyi, különböző faanyag nem szerepelt a nyilvántartásban, három faanyagkísérő-okmány pedig le volt járva. A szabálytalanságokért a rendőrség

négy pénzbírságot rótt ki, összesen 25 ezer lej értékben, és elkobzott 37,32 köbméternyi faanyagot, 16 900 lej értékben

– számolt be a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája.

Hargita megye Rendőrség
1 hozzászólás Hozzászólások
