Ma délelőtt tárgyalják az amerikai katonai erők idejövetelét

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Nicușor Dan államfő összehívta szerdára a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését.

Székelyhon

2026. március 11., 08:052026. március 11., 08:05

Az elnöki hivatal keddi tájékoztatása szerint a Cotroceni-palotában délelőtt fél tízkor kezdődő ülés napirendjén a közel-keleti helyzet alakulása és annak a romániai olajpiacra gyakorolt hatása szerepel. Emellett

elemezni fogják „bizonyos katonai erők Románia területén történő ideiglenes állomásoztatásának” lehetőségét is

– írja az Agerpres hírügynökség a közleményre hivatkozva.

Nicușor Dan államfő március 5-én azt nyilatkozta, mindaddig nem hívja össze a CSAT-t a közel-keleti helyzet kapcsán, amíg az nem jelent „közvetlen veszélyt” Romániára nézve.

A CSAT legutóbb 2025. november 24-én ülésezett, akkor a nemzetbiztonsági stratégia szerepelt a napirenden.

korábban írtuk

Sajtóforrás: harci repülőgépeket és katonákat küldene az USA Romániába a közel-keleti konfliktus miatt
Sajtóforrás: harci repülőgépeket és katonákat küldene az USA Romániába a közel-keleti konfliktus miatt

Az Amerikai Egyesült Államok harci repülőgépeket és katonákat telepítene a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu-légibázisra az Iránnal fennálló háborús helyzet miatt – értesült a Digi24 hírportál különböző információs forrásokból.

