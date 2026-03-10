Jelentős zavarokat okozhat az országos próba-képességvizsgák és a próbaérettségi lebonyolításában, hogy több mint 73 ezer tanügyi alkalmazott nem vesz részt a megszervezésükben – jelentette be kedden a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség (FSE).

Közös közleményük szerint referendumot tartottak a pedagógusok körében, amelyből kiderült, hogy több mint 73 ezer tanügyi alkalmazott – a szakszervezeti tagok több mint fele – nem vesz részt az országos próbavizsgák lebonyolításában, további több mint 40 ezer tanügyi dolgozó pedig sztrájkolna a próbavizsgák időszakában – írja az Agerpres. Hirdetés A szakszervezeti szövetségek szerint a tanfelügyelőségek szabálytalan módszerekkel próbálják biztosítani a próbaérettségi megszervezését azokban az iskolákban, ahol sok pedagógus jelezte távolmaradását, például

indokolatlanul növelik a vizsgatermekben a diákok számát, és csökkentik a vizsgabizottságok létszámát.

A két szövetség közleménye szerint ezek intézkedések a puszta formalitássá változtatják a próbavizsgákat. A kormánynak és az oktatási minisztériumnak azt üzenték, hogy a vizsgák bojkottja csak az előfutára egy nagyobb tiltakozó akciónak, amelyet a tanév végére, az érettségi időszakára terveznek. korábban írtuk Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint A tanügyi szakszervezetek szerint bizonyos iskolaigazgatók és főtanfelügyelők nyomást gyakorolnak a tanárokra, hogy vegyenek részt az országos próbavizsgákon, miután egy belső referendumon ezek bojkottja mellett foglaltak állást a pedagógusok. Az oktatási miniszter optimista A megyei tanfelügyelőségektől kapott információk alapján eddig az ország iskoláinak több mint 90 százaléka jelezte, hogy készen áll megszervezni a próba-képességvizsgát – nyilatkozta kedden az Agerpres hírügynökségnek Mihai Dimian oktatási miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, a próbavizsgák hasznosak a gyermekek számára, és a minisztériumnál már dolgoznak azon, hogy megteremtsék a keretet ezek megszervezésére azokban az iskolákban, amelyek „hajlandóságot mutatnak erre”. A megyei tanfelügyelőségektől eddig beérkezett információk szerint

az iskolák több mint 90 százaléka jelezte, hogy megszervezné a nyolcadikosok próbavizsgáját