Bojkottra készülnek a tanárok, veszélybe kerülhet a próbavizsgák megszervezése

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Jelentős zavarokat okozhat az országos próba-képességvizsgák és a próbaérettségi lebonyolításában, hogy több mint 73 ezer tanügyi alkalmazott nem vesz részt a megszervezésükben – jelentette be kedden a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség (FSE).

Székelyhon

2026. március 10., 14:362026. március 10., 14:36

2026. március 10., 15:002026. március 10., 15:00

Közös közleményük szerint referendumot tartottak a pedagógusok körében, amelyből kiderült, hogy több mint 73 ezer tanügyi alkalmazott – a szakszervezeti tagok több mint fele – nem vesz részt az országos próbavizsgák lebonyolításában, további több mint 40 ezer tanügyi dolgozó pedig sztrájkolna a próbavizsgák időszakában – írja az Agerpres.

A szakszervezeti szövetségek szerint a tanfelügyelőségek szabálytalan módszerekkel próbálják biztosítani a próbaérettségi megszervezését azokban az iskolákban, ahol sok pedagógus jelezte távolmaradását, például

indokolatlanul növelik a vizsgatermekben a diákok számát, és csökkentik a vizsgabizottságok létszámát.

A két szövetség közleménye szerint ezek intézkedések a puszta formalitássá változtatják a próbavizsgákat. A kormánynak és az oktatási minisztériumnak azt üzenték, hogy a vizsgák bojkottja csak az előfutára egy nagyobb tiltakozó akciónak, amelyet a tanév végére, az érettségi időszakára terveznek.

korábban írtuk

Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint
Iskolaigazgatók és főtanfelügyelők próbálják megfélemlíteni a tiltakozó tanárokat a tanügyi szakszervezetek szerint

A tanügyi szakszervezetek szerint bizonyos iskolaigazgatók és főtanfelügyelők nyomást gyakorolnak a tanárokra, hogy vegyenek részt az országos próbavizsgákon, miután egy belső referendumon ezek bojkottja mellett foglaltak állást a pedagógusok.

Az oktatási miniszter optimista

A megyei tanfelügyelőségektől kapott információk alapján eddig az ország iskoláinak több mint 90 százaléka jelezte, hogy készen áll megszervezni a próba-képességvizsgát – nyilatkozta kedden az Agerpres hírügynökségnek Mihai Dimian oktatási miniszter.

A tárcavezető hangsúlyozta, a próbavizsgák hasznosak a gyermekek számára, és a minisztériumnál már dolgoznak azon, hogy megteremtsék a keretet ezek megszervezésére azokban az iskolákban, amelyek „hajlandóságot mutatnak erre”. A megyei tanfelügyelőségektől eddig beérkezett információk szerint

az iskolák több mint 90 százaléka jelezte, hogy megszervezné a nyolcadikosok próbavizsgáját

– szögezte le a miniszter. Hozzátette, azok a tanintézetek, amelyek még nem iratkoztak fel a próbavizsga megszervezésére, március 12-ig, csütörtökig jelezhetik ezt az illetékes tanfelügyelőségen.

A miniszter azt is elmondta, hogy kedd reggelig több mint 7100 pedagógus jelentkezett javító tanárnak, ami már elegendő az eddig feliratkozott diákok dolgozatainak értékeléséhez. A javító tanárok jelentkezését szintén csütörtökig várják.

„Tiszteletben tartom a tanárok ahhoz való jogát, hogy kifejezzék elégedetlenségüket, és nyitott vagyok a párbeszédre a szakszervezetek képviselőivel, valamint közvetlenül a tanárokkal, tanulókkal, egyetemistákkal” – fogalmazott Mihai Dimian.

Belföld Oktatás Tanügy
Hirdetés
