Megdolgoztatja a rendszert a viselkedészavarral küzdő diák, de ugyanolyan joga van a tanuláshoz, mint társainak

Fotó: Tuchiluș Alex
Országos szinten is egyedülálló helyzetet teremtett az a negyedik osztályos kisfiú, akitől tavaly ősszel egy egész osztálynyi diák menekült el. A jogi csatározások és több elutasítás után a gyermek végre befogadó közegre talált.
Nagy port kavart Marosvásárhelyen az az egyedi eset, amikor egy negyedik osztályos marosvásárhelyi fiú tavaly szeptember elején egyedül maradt a 7-es számú általános iskola román tagozatának negyedik A osztályában, mert a többi szülő a viselkedésproblémái miatt máshová vitte a gyerekét. Korábban az Európa, majd a Dacia iskolába járt, másodiktól a 7-es iskolába került, de onnan
Az Európa, az Unirea és a Bernády György iskolák elutasították a szülők kérését, ezért a szülők bírósághoz fordultak, a tanfelügyelőséget is beperelve. A minisztérium végül ellenőrzést rendelt el, és egy speciális jogszabály alapján a Friedrich Schiller Általános Iskolába helyezték át a fiút. Ott a szülők, tiltakozásul – bár még sosem találkoztak a fiúval – egy ideig nem engedték iskolába a gyerekeiket.
Közben januárban kijött a törvényszéki határozat, miszerint a tanfelügyelőség pert veszített, így ismét át kellett helyezniük a gyereket – magyarázta Antal Levente Mihály, a Maros megyei tanfelügyelőség helyettes vezetője.
„Ez a határozat nem végleges, tehát megtámadható, de mégis azonnali hatályú. Nem semmisítette meg a határozatunkat, hanem a határozat életbe léptetését szüntette meg. Akkor
Így január második felétől már ott tanul a fiú” – részletezte a főtanfelügyelő-helyettes. Noha a Duicu-iskolában is voltak apróbb feszültségek, de szerveztek már közös programot az osztállyal, amelyen ő is jelen volt, és jól érezte magát, örült, hogy
– számolt be a fejleményekről Antal Levente Mihály. Fejlesztő tanár foglalkozik vele, és a család részéről is van egy személy, aki benn van vele az iskolában a tanítón kívül.
Az említett eset egyedinek számít még országos szinten is, hiszen nem volt még arra példa, hogy egy egész osztály megszűnjön amiatt, hogy minden diákot átíratnak máshová, és csupán egy gyerek marad az osztályban.
hiszen számos olyan diákkal szembesül a rendszer, akikkel másként kell együttműködni, mint a többséggel, és akiknek diagnosztizált – vagy még nem diagnosztizált – viselkedészavaruk van, a rendszer pedig nincs eléggé felkészülve ezekre. A közösségben való tanulás lehetőségét azonban minden diáknak biztosítani kell.
Varga Krisztina iskolai tanácsadó szerint éppen ezért az otthonoktatás is csak a legutolsó opció kellene legyen még egy ilyen szélsőséges esetben is, hiszen ma már a pedagógusoknak és a szülőknek is elég eszköz van a kezükben, amit ilyenkor alkalmazni tudnak.
„Ez egy csapatmunka, ahol nemcsak a szülő és a pedagógus kell együttműködjön, hanem adott esetben együtt kell működjenek egy neurológussal, egy pszichiáterrel, egy klinikussal, aki terápiát tart annak az adott gyereknek. Lehetőség van például egy úgynevezett árnyékpedagógust is alkalmazni,
ott van mellette, hogyha esetleg konfliktus van. Vagy ADHD-s (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavaros) diák esetében, hogyha az a diák nem képes bent ülni, akkor vállalja, hogy kimegy vele egy kicsit, segít neki, hogy levezesse a frusztrációt, a feszültséget” – emelte ki az iskolai tanácsadó.
Hozzátette, ha az otthonoktatás mellett dönt a szülő egy ilyen gyerek esetében, vagy elszigetelik a szociális környezettől, amiben rengeteg dolgot tudna tanulni, azzal hosszú távon több rosszat tesznek neki, mint jót.
„A többi gyerek szüleinek szemszögéből érdemes azt kiemelni, hogy rendben, hogy az a másik gyereke, de lehetne akár ez az én gyerekem is. Én hogy szeretném, hogy viszonyuljon hozzám a többi szülő?” – tette fel a kérdést a szakember.
Varga Krisztina kifejtette, léteznek megoldások, bár időt és energiát igényelnek –
Ha egy közösség nem befogadó, érdemes másikat keresni, hiszen még vannak olyan közösségek, amelyek nyitottak ezekre a gyerekekre.
A gyerekek alapvetően elfogadóbbak, mint gondolnánk. Fontos megadni nekik a lehetőséget az ismerkedésre, mert egy befogadó közeg hosszú távon mindkét félnek hasznos: a nehézségekkel küzdő gyerek kap egy esélyt, a többi gyerek pedig értékes emberi tapasztalatot szerez – magyarázta a Székelyhonnak az iskolai tanácsadó.
Egy negyedikes fiú esete hónapok óta köztéma Marosvásárhelyen, miután több iskola elutasította az áthelyezését. Végül a Schiller-iskolába került, ahol a szülők tiltakozásba kezdtek: az osztály nem jár iskolába, bár még sosem találkoztak vele.
Sokan értetlenül állnak az előtt, hogy a kikotort mederüledéket a Maros-parti parkolóba hordják: a vízügyi igazgatóság iszaptalanításba kezdett, hogy biztosítsa a víz szabad áramlását, még ha ez átmeneti kényelmetlenséggel is jár a közlekedők számára.
Több évtizednyi várakozás és egy februári óvás után zöld utat kapott Sütő András szobrának kivitelezése. A szakmai zsűri elutasította a pályázat menetét kifogásoló észrevételeket, így a városi költségvetés elfogadását követően aláírhatják a szerződést.
Pontosítást küldött a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya a tűzoltókat ért bírálatokra, amelyek a közösségi médiában jelentek meg a pénteki, kerelőszentpáli tűzeset kapcsán.
Medvebiztos kukákat helyeztek ki Marosvásárhelyen a Somostetőn, ahol tavaly számtalanszor megfordult több medve is. A zárható kukáktól azt remélik, ha a medve nem talál élelmet az emberek közelében, az erdőben marad.
A Marosvásárhelyi Állatkertbe Szegedről érkeztek az új állatok, sőt az intézmény számára új faj is otthonra talált nemrég. Még karanténban vannak az új lakók, gondozóik felügyelete mellett.
Képzésekkel, gyakorlati bemutatókkal és nyílt nappal ünnepelték a polgári védelem hetét Maros megyében. Szükség is van ilyen tudatosító rendezvényekre, hiszen sokan nem tudják, miként kell viselkedni természeti katasztrófa vagy háborús helyzet esetén.
Tűz ütött ki egy lakóházban Kerelőszentpálon, a tűzoltók erőfeszítései ellenére az épület lakhatatlanná vált.
Befejezték a mikházi római erőd parancsnoksági épületének (principia) udvarán lévő kút teljes feltárását: a Maros Megyei Múzeum régészei ritka leletekre, például egy épségben maradt bronzkancsóra bukkantak.
Tizenegy házkutatást tartottak a Maros megyei rendőrök csütörtök hajnalban Marossárpatakon, fatolvajok után nyomozva. Négy férfit vettek őrizetbe, egyikük csak 17 éves.
Körlevélben szólítja fel a marosvásárhelyi városháza a szakigazgatóságok és a hivatalhoz tartozó közintézmények vezetőit, hogy március 9-ig közöljék, hány alkalmazottjuktól tudnak megválni, a nemrég megjelent megszorítási intézkedéseknek megfelelve.
2 hozzászólás