Megdolgoztatja a rendszert a viselkedészavarral küzdő diák, de ugyanolyan joga van a tanuláshoz, mint társainak

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Országos szinten is egyedülálló helyzetet teremtett az a negyedik osztályos kisfiú, akitől tavaly ősszel egy egész osztálynyi diák menekült el. A jogi csatározások és több elutasítás után a gyermek végre befogadó közegre talált.

Hajnal Csilla

2026. március 09., 07:392026. március 09., 07:39

Nagy port kavart Marosvásárhelyen az az egyedi eset, amikor egy negyedik osztályos marosvásárhelyi fiú tavaly szeptember elején egyedül maradt a 7-es számú általános iskola román tagozatának negyedik A osztályában, mert a többi szülő a viselkedésproblémái miatt máshová vitte a gyerekét. Korábban az Európa, majd a Dacia iskolába járt, másodiktól a 7-es iskolába került, de onnan

hetekig nem tudták áthelyezni.

Az Európa, az Unirea és a Bernády György iskolák elutasították a szülők kérését, ezért a szülők bírósághoz fordultak, a tanfelügyelőséget is beperelve. A minisztérium végül ellenőrzést rendelt el, és egy speciális jogszabály alapján a Friedrich Schiller Általános Iskolába helyezték át a fiút. Ott a szülők, tiltakozásul – bár még sosem találkoztak a fiúval – egy ideig nem engedték iskolába a gyerekeiket.

A kálvária állomásai után jött a jogi fordulat

Közben januárban kijött a törvényszéki határozat, miszerint a tanfelügyelőség pert veszített, így ismét át kellett helyezniük a gyereket – magyarázta Antal Levente Mihály, a Maros megyei tanfelügyelőség helyettes vezetője.

„Ez a határozat nem végleges, tehát megtámadható, de mégis azonnali hatályú. Nem semmisítette meg a határozatunkat, hanem a határozat életbe léptetését szüntette meg. Akkor

Idézet
a szülők belátták, hogy itt tényleg baj van, és ők maguk kérték tőlünk vissza azt az eredeti ajánlatunkat, miszerint helyezzük át a fiút a Serafim Duicu Általános Iskolába.

Így január második felétől már ott tanul a fiú” – részletezte a főtanfelügyelő-helyettes. Noha a Duicu-iskolában is voltak apróbb feszültségek, de szerveztek már közös programot az osztállyal, amelyen ő is jelen volt, és jól érezte magát, örült, hogy

végre elkezdték befogadni egy közösségben

– számolt be a fejleményekről Antal Levente Mihály. Fejlesztő tanár foglalkozik vele, és a család részéről is van egy személy, aki benn van vele az iskolában a tanítón kívül.

Az említett eset egyedinek számít még országos szinten is, hiszen nem volt még arra példa, hogy egy egész osztály megszűnjön amiatt, hogy minden diákot átíratnak máshová, és csupán egy gyerek marad az osztályban.

A viselkedészavar jelensége azonban sok iskolában ismerős,

hiszen számos olyan diákkal szembesül a rendszer, akikkel másként kell együttműködni, mint a többséggel, és akiknek diagnosztizált – vagy még nem diagnosztizált – viselkedészavaruk van, a rendszer pedig nincs eléggé felkészülve ezekre. A közösségben való tanulás lehetőségét azonban minden diáknak biztosítani kell.

Szakmai tanácsok a befogadáshoz

Varga Krisztina iskolai tanácsadó szerint éppen ezért az otthonoktatás is csak a legutolsó opció kellene legyen még egy ilyen szélsőséges esetben is, hiszen ma már a pedagógusoknak és a szülőknek is elég eszköz van a kezükben, amit ilyenkor alkalmazni tudnak.

„Ez egy csapatmunka, ahol nemcsak a szülő és a pedagógus kell együttműködjön, hanem adott esetben együtt kell működjenek egy neurológussal, egy pszichiáterrel, egy klinikussal, aki terápiát tart annak az adott gyereknek. Lehetőség van például egy úgynevezett árnyékpedagógust is alkalmazni,

Idézet
ha tényleg azt látják, hogy a gyerek egyedül nem tud boldogulni, akinek az a szerepe, hogy végigkíséri a gyereket az iskolai napján,

ott van mellette, hogyha esetleg konfliktus van. Vagy ADHD-s (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavaros) diák esetében, hogyha az a diák nem képes bent ülni, akkor vállalja, hogy kimegy vele egy kicsit, segít neki, hogy levezesse a frusztrációt, a feszültséget” – emelte ki az iskolai tanácsadó.

Hozzátette, ha az otthonoktatás mellett dönt a szülő egy ilyen gyerek esetében, vagy elszigetelik a szociális környezettől, amiben rengeteg dolgot tudna tanulni, azzal hosszú távon több rosszat tesznek neki, mint jót.

„A többi gyerek szüleinek szemszögéből érdemes azt kiemelni, hogy rendben, hogy az a másik gyereke, de lehetne akár ez az én gyerekem is. Én hogy szeretném, hogy viszonyuljon hozzám a többi szülő?” – tette fel a kérdést a szakember.

Varga Krisztina kifejtette, léteznek megoldások, bár időt és energiát igényelnek –

a legfontosabb, hogy ne nehezítsük tovább ezeknek a gyerekeknek a helyzetét.

Ha egy közösség nem befogadó, érdemes másikat keresni, hiszen még vannak olyan közösségek, amelyek nyitottak ezekre a gyerekekre.

A gyerekek alapvetően elfogadóbbak, mint gondolnánk. Fontos megadni nekik a lehetőséget az ismerkedésre, mert egy befogadó közeg hosszú távon mindkét félnek hasznos: a nehézségekkel küzdő gyerek kap egy esélyt, a többi gyerek pedig értékes emberi tapasztalatot szerez – magyarázta a Székelyhonnak az iskolai tanácsadó.

