Zárható kukák a Somostetőn a medvék miatt

Medvebiztos kukákat helyeztek ki Marosvásárhelyen a Somostetőn, ahol tavaly számtalanszor megfordult több medve is. A zárható kukáktól azt remélik, ha a medve nem talál élelmet az emberek közelében, az erdőben marad.

A Marosvásárhelyi Állatkert csapatának kezdeményezésére és támogatásával új, medvebiztos szemeteskukákat helyeztek el a Somostető területén. A kezdeményezés alapelve: a medve, amelyik nem talál élelmet az emberek közelében, az erdőben marad – ott, ahol a helye van.

A város önkormányzata arra kéri a Somostetőre látogatókat, hogy figyeljenek: a hulladék a kukába kerüljön, és megfelelően legyen elhelyezve, hogy a medve ne tudjon hozzáférni.