Kigyúlt egy lakóház Désfalván

A dicsőszentmártoni hivatásos tűzoltókat Désfalvára riasztották szerdán este. Egy lakóház gyulladt ki.

A Maros megyei Mikeháza községhez tartozó Désfalván egy lakóházban keletkezett tűz szerdán este.

A helyszínre két tűzoltóautó, valamint egy SMURD-mentőegység érkezett. A lángok az egész, mintegy 120 négyzetméteres lakóházra kiterjedtek, de a tüzet sikerült lokalizálni.

A hatóságok tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.