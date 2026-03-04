Kigyúlt egy lakóház Désfalván

Fotó: Maros Megyei Tűzoltóság
A dicsőszentmártoni hivatásos tűzoltókat Désfalvára riasztották szerdán este. Egy lakóház gyulladt ki.
A Maros megyei Mikeháza községhez tartozó Désfalván egy lakóházban keletkezett tűz szerdán este.
A helyszínre két tűzoltóautó, valamint egy SMURD-mentőegység érkezett. A lángok az egész, mintegy 120 négyzetméteres lakóházra kiterjedtek, de a tüzet sikerült lokalizálni.
A hatóságok tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt.
Húsz éve lehet minden tavasztól késő őszig megfigyelni a gólyák életét webkamera segítségével a Maros megyei Sáromberkén. Március 4-én újraindult az élő közvetítés, két kamerán is lehet figyelni, mikor érkeznek a madarak.
Eltűnt egy 13 éves, a Maros megyei gyermekvédelem által családjából kiemelt lány kedden Marosvásárhelyen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
A téli szünet után újranyitott az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és új kiállítási tárgyat is megcsodálhatnak mindazok, akik betérnek a szépen karbantartott épületbe.
Több helyszínen, három napon keresztül ünnepelheti a marosvásárhelyi magyarság az 1848–49-es forradalom és szabadságharcot kitörésének 178. évfordulóját, hiszen idén az eddiginél színesebb programokkal készülnek a civil szervezetek.
A befizetett helyi adókból legtöbb ezer lejt térít vissza a marosvásárhelyi városháza a fogyatékossággal élőknek a hétfőn megjelent határozattervezet szerint, amit a testületnek el kell fogadnia, majd a prefektusi hivatalnak jóvá kell hagynia.
Gázpalack robban fel a Maros megyei Szénaverősön, egy nő égési sérüléseket szenvedett.
A város ipari területére száműzné a szerencsjáték-termeket Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, miután a kormány felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására.
Szombatra virradóan egy marosvásárhelyi lakóháznál keletkezett tűzhöz riasztották a helyi tűzoltókat.
Nézzétek, értsétek meg és soha ne feledjétek el mottóval mutatták be a roma holokausztra emlékeztető kiállítást pénteken Marosvásárhelyen. A New Yorkban összeállított tárlatanyagot kibővítik helyi adatokkal, fényképekkel, és nyáron is látható lesz.
Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.
