Kitiltják a nyerőgépeket Marosvásárhelyről?

A város ipari területére száműzné a szerencsjáték-termeket Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, miután a kormány felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására.

A kormány nemrég módosította a szerencsejátékok szervezésére és működtetésére vonatkozó szabályozást. Ezentúl a játéktermek tulajdonosai nemcsak országos licenszet kell beszerezzenek, hanem attól a helyi önkormányzattól is engedélyt kell kiváltsanak, ahol működtetni akarják a nyerőgépeket.

Hirdetés

Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester közösségi oldalán foglalt állást a témában. „Végre a helyi közösség dönthet arról, hogy a játéktermek működését milyen feltétel köti.