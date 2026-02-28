Kitiltják a nyerőgépeket Marosvásárhelyről?

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A város ipari területére száműzné a szerencsjáték-termeket Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, miután a kormány felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására.
A kormány nemrég módosította a szerencsejátékok szervezésére és működtetésére vonatkozó szabályozást. Ezentúl a játéktermek tulajdonosai nemcsak országos licenszet kell beszerezzenek, hanem attól a helyi önkormányzattól is engedélyt kell kiváltsanak, ahol működtetni akarják a nyerőgépeket.
Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester közösségi oldalán foglalt állást a témában. „Végre a helyi közösség dönthet arról, hogy a játéktermek működését milyen feltétel köti.
Ezt a tevékenységet csak a város gazdasági övezetében engedhetjük meg, a családok nyugalma, a gyermekek védelme érdekében” – fejtette ki.
Az alpolgármester, aki a városi RMDSZ elnöke is, egyeztetni fog a városvezetővel, Soós Zoltánnal is ebben a kérdésben.
