Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Árokba sodródott egy autó, miután kamionnal ütközött

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Közúti baleset történt Szászkézden csütörtök délelőtt, az egyik sofőr megsérült – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Székelyhon

2026. február 26., 11:442026. február 26., 11:44

2026. február 26., 12:132026. február 26., 12:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Szászkézden, utóbbi lesodódott az úttestről és az árokban állt meg.

A baleset következtében az autó sofőrje megsérült, őt a helyszínre riasztott mentőcsapatok ellátták. A mentés idején az autós forgalom egy sávon haladt – írták még a rövid tájékoztatóban.

Hirdetés

Marosszék Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 25., szerda

Újjászületik a Bölöni László stadion Marosvásárhelyen

Több mint két évtizednyi leépülés és stagnálás után a Bölöni László stadion ismét a város sportéletének középpontjába kerül. A felújítás szakaszosan halad előre, egy korszerű és teljes mértékben működő sportlétesítményt kap a közösség.

Újjászületik a Bölöni László stadion Marosvásárhelyen
Újjászületik a Bölöni László stadion Marosvásárhelyen
2026. február 25., szerda

Újjászületik a Bölöni László stadion Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. február 25., szerda

Vízszünet lesz több marosvásárhelyi utcában

Karbantartási munkálatok miatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában február 26-án, 8 és 15 óra között.

Vízszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
Vízszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
2026. február 25., szerda

Vízszünet lesz több marosvásárhelyi utcában
2026. február 24., kedd

Harmincezer lej értékben lopott építkezési anyagokat és szerszámokat három fiatal Maros megyében

Marosvásárhelyen, Ákosfalván és Maroskeresztúron végzett házkutatást a rendőrség február 24-én olyan személyeknél, akik a nyomozók szerint gyanúja szerint több marosvásárhelyi építkezési céget is megkárosítottak.

Harmincezer lej értékben lopott építkezési anyagokat és szerszámokat három fiatal Maros megyében
Harmincezer lej értékben lopott építkezési anyagokat és szerszámokat három fiatal Maros megyében
2026. február 24., kedd

Harmincezer lej értékben lopott építkezési anyagokat és szerszámokat három fiatal Maros megyében
2026. február 22., vasárnap

Mély sebeket ejtett a medve egy pásztoron

Medvetámadás áldozata lett egy 45 éves pásztor a Maros megyei Nyomát falu közelében. A férfi fején és vállán mély sebeket ejtett a vadállat.

Mély sebeket ejtett a medve egy pásztoron
Mély sebeket ejtett a medve egy pásztoron
2026. február 22., vasárnap

Mély sebeket ejtett a medve egy pásztoron
Hirdetés
2026. február 21., szombat

A marosvásárhelyi sürgősségi kórház az országos szívvédelmi program egyik új pillére

A marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kórház lesz az egyik új központ, amivel bővül a hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló országos program – jelentette be szombaton az egészségügyi miniszter.

A marosvásárhelyi sürgősségi kórház az országos szívvédelmi program egyik új pillére
A marosvásárhelyi sürgősségi kórház az országos szívvédelmi program egyik új pillére
2026. február 21., szombat

A marosvásárhelyi sürgősségi kórház az országos szívvédelmi program egyik új pillére
2026. február 20., péntek

Sáron át jutunk el a kigödrösödött parkolóhoz

Már másodjára kell javítani a tavaly nyáron átadott parkolót a marosvásárhelyi nagykórház környékén. A hely népszerű az autósok körében, de jelenleg termetes kátyúk fogadják a sofőröket. Az odavezető út pedig sártengerhez hasonlít.

Sáron át jutunk el a kigödrösödött parkolóhoz
Sáron át jutunk el a kigödrösödött parkolóhoz
2026. február 20., péntek

Sáron át jutunk el a kigödrösödött parkolóhoz
2026. február 20., péntek

Nevelőszülőket vettek őrizetbe kiskorúak bántalmazása miatt

Bántalmazás és családon belüli erőszak gyanújával vettek őrizetbe egy férfit és egy nőt Mezőméhesen – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Nevelőszülőket vettek őrizetbe kiskorúak bántalmazása miatt
Nevelőszülőket vettek őrizetbe kiskorúak bántalmazása miatt
2026. február 20., péntek

Nevelőszülőket vettek őrizetbe kiskorúak bántalmazása miatt
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

A marosvásárhelyi repülőtér termináljának kereskedelmi helyei is megtelhetnek élettel

Jóváhagyták a marosvásárhelyi repülőtér kereskedelmi felületeinek bérleti díjait, egyben rögzítve azt is, hogy mely szolgáltatók számára kívánják ezeket bérbe adni.

A marosvásárhelyi repülőtér termináljának kereskedelmi helyei is megtelhetnek élettel
A marosvásárhelyi repülőtér termináljának kereskedelmi helyei is megtelhetnek élettel
2026. február 19., csütörtök

A marosvásárhelyi repülőtér termináljának kereskedelmi helyei is megtelhetnek élettel
2026. február 19., csütörtök

Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen

Tűz ütött ki egy tömbház negyedik emeletén, egy lakás erkélyén Szászrégenben, a Pomilor utcában csütörtök délután.

Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen
Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen
2026. február 19., csütörtök

Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen
2026. február 19., csütörtök

Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések

Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.

Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések
Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések
2026. február 19., csütörtök

Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!