Árokba sodródott egy autó, miután kamionnal ütközött

Közúti baleset történt Szászkézden csütörtök délelőtt, az egyik sofőr megsérült – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Szászkézden, utóbbi lesodódott az úttestről és az árokban állt meg.

A baleset következtében az autó sofőrje megsérült, őt a helyszínre riasztott mentőcsapatok ellátták. A mentés idején az autós forgalom egy sávon haladt – írták még a rövid tájékoztatóban.