Árokba sodródott egy autó, miután kamionnal ütközött

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Közúti baleset történt Szászkézden csütörtök délelőtt, az egyik sofőr megsérült – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.
2026. február 26., 11:442026. február 26., 11:44
2026. február 26., 12:132026. február 26., 12:13
Összeütközött egy teherautó és egy személygépkocsi Szászkézden, utóbbi lesodódott az úttestről és az árokban állt meg.
A baleset következtében az autó sofőrje megsérült, őt a helyszínre riasztott mentőcsapatok ellátták. A mentés idején az autós forgalom egy sávon haladt – írták még a rövid tájékoztatóban.
Több mint két évtizednyi leépülés és stagnálás után a Bölöni László stadion ismét a város sportéletének középpontjába kerül. A felújítás szakaszosan halad előre, egy korszerű és teljes mértékben működő sportlétesítményt kap a közösség.
Karbantartási munkálatok miatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában február 26-án, 8 és 15 óra között.
Marosvásárhelyen, Ákosfalván és Maroskeresztúron végzett házkutatást a rendőrség február 24-én olyan személyeknél, akik a nyomozók szerint gyanúja szerint több marosvásárhelyi építkezési céget is megkárosítottak.
Medvetámadás áldozata lett egy 45 éves pásztor a Maros megyei Nyomát falu közelében. A férfi fején és vállán mély sebeket ejtett a vadállat.
A marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kórház lesz az egyik új központ, amivel bővül a hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló országos program – jelentette be szombaton az egészségügyi miniszter.
Már másodjára kell javítani a tavaly nyáron átadott parkolót a marosvásárhelyi nagykórház környékén. A hely népszerű az autósok körében, de jelenleg termetes kátyúk fogadják a sofőröket. Az odavezető út pedig sártengerhez hasonlít.
Bántalmazás és családon belüli erőszak gyanújával vettek őrizetbe egy férfit és egy nőt Mezőméhesen – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Jóváhagyták a marosvásárhelyi repülőtér kereskedelmi felületeinek bérleti díjait, egyben rögzítve azt is, hogy mely szolgáltatók számára kívánják ezeket bérbe adni.
Tűz ütött ki egy tömbház negyedik emeletén, egy lakás erkélyén Szászrégenben, a Pomilor utcában csütörtök délután.
Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.
szóljon hozzá!