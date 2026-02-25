Újjászületik a Bölöni László stadion Marosvásárhelyen

Archív
Több mint két évtizednyi leépülés és stagnálás után a Bölöni László stadion ismét a város sportéletének középpontjába kerül. A felújítás szakaszosan halad előre, egy korszerű és teljes mértékben működő sportlétesítményt kap a közösség.
Az eddig elvégzett beavatkozások az aréna alapvető infrastruktúráját érintik:
a világítási rendszer korszerűsítése,
az öntöző- és vízelvezető rendszer felújítása,
a versenyekre alkalmas gyep kialakítása,
a futópálya aszfaltozása, amely a kedvező időjárási feltételek mellett hamarosan befejeződik.
Európai színvonalú atlétikai központ.
A projekt célja, hogy a stadion műszaki paraméterei lehetővé tegyék országos és nemzetközi versenyek szervezését. Az aréna teljes körű atlétikai felszereltséggel fog rendelkezni:
100 méteres egyenes szakaszon 8 sávos pálya, valamint 6 körpályás sáv;
400 méteres szabványos futópálya 8 ovális sávval és 8 egyenes sávval a 100 m-es és 110 m-es gátfutó számokhoz, továbbá
külön zónák a távol- és hármasugráshoz, mindkét végén ugrógödörrel;
magasugró- és rúdugró létesítmények a szükséges leérkező felületekkel;
kombinált dobópályák diszkosz-, kalapács-, gerely- és súlylökés számára;
nézőtér.
A stadion befogadóképessége várhatóan legalább 10 ezer fő lesz, két tribünnel és két kapu mögötti lelátóval. A lelátók felújítása a következő jelentős szakasz, amely a statikai szakvélemény elkészülte után kezdődik el.
Az engedélyeztetést követően cél a stadion A kategóriába sorolása, hogy
– országos bajnokságoknak, európai versenyeknek vagy Grand Prix-típusú viadaloknak. Ugyanakkor az aréna más sportágak, például a rögbi számára is alkalmas lesz.
A Bölöni László stadion felújítása befektetés a sportteljesítménybe, a fiatalok fejlődésébe, az egészséges életmódba és a közösség önbizalmába. A munkálatokat a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal Iskolaigazgatósága koordinálja. Marosvásárhely olyan stadiont érdemel, amely méltó a város hagyományaihoz és Bölöni László nevéhez – olvasható a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal közleményében.
