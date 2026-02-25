Újjászületik a Bölöni László stadion Marosvásárhelyen

Több mint két évtizednyi leépülés és stagnálás után a Bölöni László stadion ismét a város sportéletének középpontjába kerül. A felújítás szakaszosan halad előre, egy korszerű és teljes mértékben működő sportlétesítményt kap a közösség.

Az eddig elvégzett beavatkozások az aréna alapvető infrastruktúráját érintik:

a világítási rendszer korszerűsítése,

az öntöző- és vízelvezető rendszer felújítása,

a versenyekre alkalmas gyep kialakítása,

a futópálya aszfaltozása, amely a kedvező időjárási feltételek mellett hamarosan befejeződik.

Európai színvonalú atlétikai központ.

A projekt célja, hogy a stadion műszaki paraméterei lehetővé tegyék országos és nemzetközi versenyek szervezését. Az aréna teljes körű atlétikai felszereltséggel fog rendelkezni:

100 méteres egyenes szakaszon 8 sávos pálya, valamint 6 körpályás sáv;

400 méteres szabványos futópálya 8 ovális sávval és 8 egyenes sávval a 100 m-es és 110 m-es gátfutó számokhoz, továbbá

külön zónák a távol- és hármasugráshoz, mindkét végén ugrógödörrel;

magasugró- és rúdugró létesítmények a szükséges leérkező felületekkel;

kombinált dobópályák diszkosz-, kalapács-, gerely- és súlylökés számára;

nézőtér.

A stadion befogadóképessége várhatóan legalább 10 ezer fő lesz, két tribünnel és két kapu mögötti lelátóval. A lelátók felújítása a következő jelentős szakasz, amely a statikai szakvélemény elkészülte után kezdődik el.

Az engedélyeztetést követően cél a stadion A kategóriába sorolása, hogy