Vízszünet lesz több marosvásárhelyi utcában

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Karbantartási munkálatok miatt szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában február 26-án, 8 és 15 óra között.

Székelyhon

2026. február 25., 14:402026. február 25., 14:40

A tájékoztatás szerint ideiglenes vízszünet lesz a Remeteszegi út, Petru Maior, Gheorghe Pop de Băsești, Iosif Hodoș, Ion Mihuț, Bărăgan, Földműves, Éden, Görgény, Lóhere, Lucerna, Len, Alsóforduló, Gyümölcsfa, Csángó, Delureni, Kaszáló, Jácint, Zaránd, Kardvirág és Vessző utcákban.

A szolgáltatás újraindítása után a víz átmenetileg zavaros lehet, amíg nem tisztul ki, csak háztartási célra használják – írja a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal közösségi oldalán.

Marosszék
