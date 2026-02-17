Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése

A pszichiátriai osztály folyosója
Fotó: Haáz Vince
Válaszút előtt áll a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztálya: egy tavalyi botrányos ellenőrzés után a hatóságok a zsúfoltság megszüntetését követelik. Az ágyszám drasztikus csökkentése azonban humanitárius katasztrófával fenyeget.
Tavaly novemberben egy bukaresti bizottság látogatta meg a dicsőszentmártoni pszichiátriát, ahol fényképeket és kisfilmeket készítettek. Korán reggel mentek be a kórtermekbe, majd arról számoltak be, hogy zsúfoltságot tapasztaltak, piszkosak voltak az ágyneműk, rossz körülmények között feküdtek a beutaltak, ugyanakkor meztelen és lekötött pácienseket is találtak.
Súlyos vádakkal illette a dicsőszentmártoni kórház pszichiátria osztályát két jogvédő szervezet: szerintük a 261 beteget zsúfolt, koszos kórtermekben, meztelenül és néha megkötözve tartják. A kórházmenedzser hamisnak és tendenciózusnak nevezte a vádakat.
Mindezek miatt feljelentették az egészségügyi intézményt a rendőrségen és a minisztériumnál a kórházi körülmények és a bánásmód miatt. A rendőrök kiszálltak és igazoltatták az egészségügyi személyzetet és pácienseket egyaránt, elvitték a kamerák felvételeit, ugyanakkor azt is megnézték, hogy a pácienseken vannak-e bántalmazásra utaló jelek.
Bűnügyi eljárást indított a Maros megyei rendőrség hivatali gondatlanság gyanújával, hogy kivizsgálják a dicsőszentmártoni városi kórház pszichiátriai osztályán biztosított ellátást.
Megheşan Zsuzsanna, a dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu kórház vezetője a Székelyhonnak nyilatkozott az azóta eltelt időszakról. Mint elmondta, a rendőrség a feljelentés nyomán vizsgálódik, vádat még nem emeltek és a kamerák felvételeit sem kapták vissza.
A dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu kórház pszichiátriai osztályának ebédlője
Fotó: Haáz Vince
Az egészségügyi minisztériumból és más központi hatóságoktól érkeztek ugyanakkor különböző bizottságok, akiknek minden iratot a rendelkezésükre bocsátottak és minden helyiségbe beengedték őket. „Elrendelték, hogy tartsuk be a törvény által előírtakat és minden betegnek biztosítsunk 7 négyzetméteres felületet.
Akkor azt mondták nekünk, hogy akit lehet haza kell küldeni a hozzátartozóihoz, de a 64 páciensből, aki elment tőlünk, csak kilencen tudtak a családjukhoz visszatérni. A többieket más kórházba, illetve otthonba helyeztük át.
A dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztályáról sok beteg számára új helyszínt kell taláni
Fotó: Haáz Vince
Az egyik páciens, aki akkor hazament, a napokban került vissza hozzánk, két hónap alatt 25 kilogrammot fogyott, lefagyott mindkét lába, le kellett vágni, most tolószékben van.”
A kórház vezetője beszámolt arról, hogy jelenleg zajlik a pszichiátria kórtermeinek átalakítása: kisebbeket hoznak létre, amelyekhez külön mellékhelyiséget is kialakítanak. A nagy kórtermekben elhelyezett pácienseket egy részét áthelyezték a sebészeti és nőgyógyászati kórtermekbe, így
Megheşan Zsuzsanna szerint az átalakítások és a megszokott szobatársak hiánya miatt a pszichés betegek zaklatottabbak, szomorúbbak. Március közepére kell elvégezzék az átalakítások egy részét, a munkálatokat pedig június közepére kell befejezniük.
A dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu kórházban szellősebek lesznek a kórtermek, következik az átalakítás
Fotó: Haáz Vince
Kérdésünkre, hogy ha mindössze 110 ágy maradhat, akkor mi történik azokkal a betegekkel, akiknek nem jut hely, a kórház vezetője azt válaszolta, erre ő is a minisztériumtól, az ellenőrző szervektől várja a választ, de senki nem tud jó megoldást.
A dicsőszentmártoni kórház vezetője azt is elmondta, hogy a tavaly november hajnali látogatás és az azt követő vádaskodás után az egészségügyi intézmény anyagi helyzetét is górcső alá vették, és mindenféle valótlanságot megfogalmaztak. „Aki nem tudja, hogy hogyan működik egy pszichiátria vagy egy kórház, az először kérdéseket kellene feltegyen és ne vádaskodjon.
Fontos leszögezni, hogy a pszichiátrián három osztály van: egy az akut betegeknek – általában ide kerülnek azok, akiket először behoznak, de ide visszakerülnek, azok is, akik időnként pszichésen összeomlanak.
Megheşan Zsuzsanna, a dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu kórház vezetője őszintén beszélt a nehézségekről
Fotó: Haáz Vince
Ezenkívül van egy krónikus osztály és egy hosszútávú krónikus osztály. Utóbbi esetében nincs meghatározva, hogy meddig maradhatnak bent a betegek, a törvény azt írja, hogy mindaddig, amíg az orvosok szükségesnek tartják. A szakorvosok döntik el, hogy egy-egy beutalt milyen osztályra kerül, mennyi ideig maradhat ott és utána mi lesz vele.
– mutatott rá az illetékes. Kitért arra is, hogy
Kifejette: sokszor késve kapják meg a pénzösszegeket az egészségbiztosítási pénztártól, de az alkalmazottaknak időben ki kell adni a fizetést. Ő fontosnak tartja, hogy mindig három hónapnyi fizetésre elegendő pénz legyen a számlán, mert ez jelent biztonságot és kiszámíthatóságot.
Az igazgatói irodában zajlott beszélgetés után szinte egy órát töltöttünk a kórházban, többnyire a pszichiátrián. Több mint tíz kórtermet néztünk meg; a férfi és a női részlegen is jártunk.
Ebben a kórteremben a tavalyi ellenőrzéskor még húsz ágy volt
Fotó: Haáz Vince
Volt, ahova kártyás beléptetés nyomán jutottunk be, de az emeleten, a kórtermek között mindenki szabadon közlekedett. A férfiaknál sokan kedves ismerősként köszöntették az igazgatónőt: „Zsuzsinak” szólították. Voltunk két-három személyes kórteremben, de olyanban is, ahol több mint tízen voltak.
Az ágyak ezúttal is közel voltak egymáshoz, a páciensek nagy része beszélgetett vagy aludt.
A nőknél már kisebb hangzavar fogadott, csoportosan beszélgettek, minket is körbevettek. Volt, aki kávéra, cigarettára kért egy lejt, más megölelt minket. Egyik páciens Románia államelnökének képzelte magát és arról beszélt, hogy meg fogja emelni az alkalmazottak fizetését, mert megérdemlik. Itt is zsúfoltságot érzékeltünk, de
„Külön világ ez, itt a szakértelem mellett szeretni is kell őket” – zárta beszélgetésünket az igazgatónő.
Mindenkit ismert az igazgatónő
Fotó: Haáz Vince
Van, akit el kell kísérni egy vizsgálatra
Fotó: Haáz Vince
