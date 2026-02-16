Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala

Forgalmas járdára és utcára néz a veszélyes falrész
Fotó: Haáz Vince
Teljesen elkorhadt gerendát, málló vakolatot találtak Dicsőszentmártonban, amikor megvizsgálták az egykori felekezeti iskola tűzfalát. Az épületben belső felújítás zajlik, de még nem tudják, mi lesz az omlásveszélyes résszel.
Dicsőszentmártonban a református templom kissé elrejtőzik a kíváncsiskodók szeme elől, az 1920-ban épült felekezeti iskola mögött húzódik meg. Az iskola épületét 2007-ben perelte vissza az egyházközség, most gyülekezeti teremként és lelkészi hivatalként szolgál. Jelenleg jelentős felújítási munkálatok zajlanak benne.
Köblös Lehel helyi református lelkész a Székelyhonnak elmondta, saját alapokból és a kultuszminisztériumtól kapott támogatásból fogtak hozzá az egykori felekezeti iskola épületének rendbetételéhez.
A földszinti termeket újítják fel
Fotó: Haáz Vince
Megerősítették a tetőszerkezetet, új cserepek kerültek az épületre, jelenleg a két nagy terem felújítása zajlik. Új padlót raknak, kicserélik a villanyvezetékeket is. Fontos volt ez a munkálat, hogy megfelelő körülmények között lehessen közösségi összejöveteleket tartani, és legyen egy hely, ahol a lelkész fogadhatja a híveket.
A munkálatok során derült ki, hogy a kapubejárat feletti tűzfal állapota nagyon leromlott, omlásveszélyes.
„A kapubejárat felett van egy terem és felette a tűzfal. Ez utóbbi van teljesen tönkremenve, megette az idő vasfoga, a sok beázás miatt a gerendák szétkorhadtak, a téglák úgyszintén.
– vázolta a helyzetet a református lelkész.
Az ablak feletti falrész omlásveszélyes
Fotó: Haáz Vince
Egy helyi mérnők megnézte, mi a teendő. „Azt javasolta, a terem felé öntsünk egy betonkoszorút, és arra építsük majd fel az új falat, megőrizve a jelenlegi homlokzatot. Egy marosvásárhelyi mérnök is kijön, hogy megvizsgálja az omlásveszélyes épületrészt, és az egyházkerület szakemberét is várjuk.
Köblös Lehel szerint nemcsak a biztonságos műszaki megoldást keresik, hanem a pénzalapot is, hiszen ez egy előre nem látott munkálat. Ígéretet kaptak a református püspökségtől, hogy tízezer eurót hagynak jóvá erre a plusz kiadásra, és a hívek körében is gyűjtést terveznek.
Tíz év alatt szinte felére csökkent a magyar reformátusok száma Dicsőszentmártonban, de a tavaly júliusban érkezett fiatal lelkész a közösség lelki és anyagi gyarapításán dolgozik.
Le kell bontani, erre keresik a megoldást
Fotó: Köblös Lehel
Fotó: Köblös Lehel
Mállik a gerenda és a tégla is
Fotó: Köblös Lehel
Szászrégenben fogták el azt a fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Kolozs megyei Magyarlónán különös kegyetlenséggel megölt egy férfit, majd pénzt és ékszert lopva elmenekült az áldozat házából.
Katonai helikopterrel szállították Bukarestből Marosvásárhelyre a szívet, ami ötórás műtét során került be az 51 éves páciens mellkasába. Idén ez már a harmadik szívtranszplantáció Marosvásárhelyen.
Súlyosan megsérült egy férfi miután felborult az autójával szombat este Sáromberkén. A sérültet egy SMURD-egység látta el a helyszínen és vitte kórházba.
Csaknem ezer ember fordult meg tavaly a marosvásárhelyi börtönben fogvatartottként úgy, hogy a hivatalos előírásoknak megfelelő férőhelyek száma 214. Az éves beszámolóból kiderült, senki nem szökött meg, és új börtönépületeket terveznek felhúzni.
Melléképület gyulladt ki Dánoson pénteken délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.
Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.
A hatóságok szerint megközelítőleg kétmillió lejes kár érte az állami költségvetést egy összetett adócsalási ügyben, amely Maros megyéből indult.
Négynapos programsorozattal készülnek Nyárádszeredában a Bocskai Napok alkalmából február 17. és 22. között.
A Második esély program a korai iskolaelhagyó fiataloknak, felnőtteknek segít elvégezni az általános iskolát. Nem csak újrakezdési esély, de alapvégzettséget is ad. Februártól lehet iratkozni a programra, amelyben Maros megye öt iskolája vesz részt.
szóljon hozzá!