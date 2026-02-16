Rovatok
Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala

Forgalmas járdára és utcára néz a veszélyes falrész • Fotó: Haáz Vince

Forgalmas járdára és utcára néz a veszélyes falrész

Fotó: Haáz Vince

Teljesen elkorhadt gerendát, málló vakolatot találtak Dicsőszentmártonban, amikor megvizsgálták az egykori felekezeti iskola tűzfalát. Az épületben belső felújítás zajlik, de még nem tudják, mi lesz az omlásveszélyes résszel.

Simon Virág

2026. február 16., 10:472026. február 16., 10:47

Dicsőszentmártonban a református templom kissé elrejtőzik a kíváncsiskodók szeme elől, az 1920-ban épült felekezeti iskola mögött húzódik meg. Az iskola épületét 2007-ben perelte vissza az egyházközség, most gyülekezeti teremként és lelkészi hivatalként szolgál. Jelenleg jelentős felújítási munkálatok zajlanak benne.

Általános felújítás

Köblös Lehel helyi református lelkész a Székelyhonnak elmondta, saját alapokból és a kultuszminisztériumtól kapott támogatásból fogtak hozzá az egykori felekezeti iskola épületének rendbetételéhez.

A földszinti termeket újítják fel • Fotó: Haáz Vince Galéria

A földszinti termeket újítják fel

Fotó: Haáz Vince

Megerősítették a tetőszerkezetet, új cserepek kerültek az épületre, jelenleg a két nagy terem felújítása zajlik. Új padlót raknak, kicserélik a villanyvezetékeket is. Fontos volt ez a munkálat, hogy megfelelő körülmények között lehessen közösségi összejöveteleket tartani, és legyen egy hely, ahol a lelkész fogadhatja a híveket.

Előre nem látott gondok

A munkálatok során derült ki, hogy a kapubejárat feletti tűzfal állapota nagyon leromlott, omlásveszélyes.

„A kapubejárat felett van egy terem és felette a tűzfal. Ez utóbbi van teljesen tönkremenve, megette az idő vasfoga, a sok beázás miatt a gerendák szétkorhadtak, a téglák úgyszintén.

Idézet
Nagy gondot jelent, hogy az úgynevezett tűzfal pont a járdára, az utcára néz, ahol nagyon sokan járnak”

– vázolta a helyzetet a református lelkész.

Az ablak feletti falrész omlásveszélyes • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az ablak feletti falrész omlásveszélyes

Fotó: Haáz Vince

Egy helyi mérnők megnézte, mi a teendő. „Azt javasolta, a terem felé öntsünk egy betonkoszorút, és arra építsük majd fel az új falat, megőrizve a jelenlegi homlokzatot. Egy marosvásárhelyi mérnök is kijön, hogy megvizsgálja az omlásveszélyes épületrészt, és az egyházkerület szakemberét is várjuk.

Idézet
Megoldást kell találni a biztonságos visszabontásra és az újjáépítésre.”

Köblös Lehel szerint nemcsak a biztonságos műszaki megoldást keresik, hanem a pénzalapot is, hiszen ez egy előre nem látott munkálat. Ígéretet kaptak a református püspökségtől, hogy tízezer eurót hagynak jóvá erre a plusz kiadásra, és a hívek körében is gyűjtést terveznek.

korábban írtuk

Egyre kevesebben vannak, mégsem adják fel: új lendülettel építkeznek a dicsőszentmártoni reformátusok
Egyre kevesebben vannak, mégsem adják fel: új lendülettel építkeznek a dicsőszentmártoni reformátusok

Tíz év alatt szinte felére csökkent a magyar reformátusok száma Dicsőszentmártonban, de a tavaly júliusban érkezett fiatal lelkész a közösség lelki és anyagi gyarapításán dolgozik.

Le kell bontani, erre keresik a megoldást • Fotó: Köblös Lehel Galéria

Le kell bontani, erre keresik a megoldást

Fotó: Köblös Lehel

• Fotó: Köblös Lehel Galéria

Fotó: Köblös Lehel

Mállik a gerenda és a tégla is • Fotó: Köblös Lehel Galéria

Mállik a gerenda és a tégla is

Fotó: Köblös Lehel

Marosszék Egyház
Hozzászólások
