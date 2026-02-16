Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala

Teljesen elkorhadt gerendát, málló vakolatot találtak Dicsőszentmártonban, amikor megvizsgálták az egykori felekezeti iskola tűzfalát. Az épületben belső felújítás zajlik, de még nem tudják, mi lesz az omlásveszélyes résszel.

Simon Virág 2026. február 16., 10:472026. február 16., 10:47

Dicsőszentmártonban a református templom kissé elrejtőzik a kíváncsiskodók szeme elől, az 1920-ban épült felekezeti iskola mögött húzódik meg. Az iskola épületét 2007-ben perelte vissza az egyházközség, most gyülekezeti teremként és lelkészi hivatalként szolgál. Jelenleg jelentős felújítási munkálatok zajlanak benne. Általános felújítás Köblös Lehel helyi református lelkész a Székelyhonnak elmondta, saját alapokból és a kultuszminisztériumtól kapott támogatásból fogtak hozzá az egykori felekezeti iskola épületének rendbetételéhez.

A földszinti termeket újítják fel Fotó: Haáz Vince

Megerősítették a tetőszerkezetet, új cserepek kerültek az épületre, jelenleg a két nagy terem felújítása zajlik. Új padlót raknak, kicserélik a villanyvezetékeket is. Fontos volt ez a munkálat, hogy megfelelő körülmények között lehessen közösségi összejöveteleket tartani, és legyen egy hely, ahol a lelkész fogadhatja a híveket. Előre nem látott gondok A munkálatok során derült ki, hogy a kapubejárat feletti tűzfal állapota nagyon leromlott, omlásveszélyes. Hirdetés „A kapubejárat felett van egy terem és felette a tűzfal. Ez utóbbi van teljesen tönkremenve, megette az idő vasfoga, a sok beázás miatt a gerendák szétkorhadtak, a téglák úgyszintén.

Nagy gondot jelent, hogy az úgynevezett tűzfal pont a járdára, az utcára néz, ahol nagyon sokan járnak”

– vázolta a helyzetet a református lelkész.

Az ablak feletti falrész omlásveszélyes Fotó: Haáz Vince

Egy helyi mérnők megnézte, mi a teendő. „Azt javasolta, a terem felé öntsünk egy betonkoszorút, és arra építsük majd fel az új falat, megőrizve a jelenlegi homlokzatot. Egy marosvásárhelyi mérnök is kijön, hogy megvizsgálja az omlásveszélyes épületrészt, és az egyházkerület szakemberét is várjuk.

Megoldást kell találni a biztonságos visszabontásra és az újjáépítésre.”

Köblös Lehel szerint nemcsak a biztonságos műszaki megoldást keresik, hanem a pénzalapot is, hiszen ez egy előre nem látott munkálat. Ígéretet kaptak a református püspökségtől, hogy tízezer eurót hagynak jóvá erre a plusz kiadásra, és a hívek körében is gyűjtést terveznek.

Le kell bontani, erre keresik a megoldást Fotó: Köblös Lehel

