Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra

A Második esély program a korai iskolaelhagyó fiataloknak, felnőtteknek segít elvégezni az általános iskolát. Nem csak újrakezdési esély, de alapvégzettséget is ad. Februártól lehet iratkozni a programra, amelyben Maros megye öt iskolája vesz részt.

Hajnal Csilla 2026. február 11., 07:552026. február 11., 07:55

A jeddi Benedek Elek Általános Iskola is egyike azon tanintézményeknek, ahol második esélyt kapnak az iskola befejezésére azok, akik valamiért félbehagyták elemi osztályos tanulmányaikat, a program pedig segít rövidített tanrendben elvégezni az általános iskolát. Hirdetés Jedden a 0–4. osztályos, illetve az 5–8. osztályos tanulmányok befejezésére lehet jelentkezni. „Maros megyéből, valamint más megyékből is vannak olyan jelentkezők, akik ezt igénybe vennék. Nekünk a Maros megyeieket kell előnyben részesítenünk. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ezt

nem szégyenként élik meg, hanem egy lehetőségként azért, mert valamilyen okból kifolyólag kimaradtak az iskolából, amikor ideje lett volna, hogy elvégezzék az egy-négy osztályt, vagy öt-nyolcat”

– fejtette ki az iskola igazgatója, Szakács Zoltán. Rugalmas program Jelenleg a jeddi iskola Második esély programjába 16-an vannak beiratkozva elemi szinten, és 14-en az 5–8. osztály szintjén, de folyamatosan bővül a létszám. A legtöbben már családosok, vagy munkahelyük van, ezért úgy próbálják kialakítani az iskolai programot, hogy nem minden nap, de egy héten több alkalommal vegyenek részt különböző tevékenységeken, portfóliók leadásában, hogy a tanárok tudjanak jegyet adni, illetve értékelni a munkájukat.

Szakács Zoltán, a jeddi Benedek Elek Általános Iskola igazgatója szerint valódi esélynek tekintik a jelentkezők a programot Fotó: Haáz Vince

Nemcsak hátrányos helyzetű személyek jelentkeznek, hanem olyanok is, akik valamiért kimaradtak annak idején a közoktatásból.

A jelentkezők 90 százalékban olyan felnőttek, akik betegség miatt, családi okok vagy anyagi helyzet miatt nem tudták az iskolát elvégezni.

Nyolcadik végén pedig a minisztérium által elismert oklevelet kapnak, amely bizonyítja, hogy sikeresen befejezték az általános iskolát. Sok munkáltató meg is követelik azt, hogy legalább az általános iskolai tanulmányokról legyen oklevelük, ezért is fontos ez a Második esély program – fejtette ki az iskolaigazgató. A tanulás kis csoportokban zajlik (8–15 fő), és az órarend rugalmas: hétköznap délután vagy este, szombaton, illetve akár az iskolai szünetekben is lehetnek órák, a diákok és tanárok lehetőségeihez igazítva. Egyéni konzultációkra is van lehetőség. Ráadásul a program időtartama is rugalmas: átlagosan 2 év az alapfokú program, vagyis az elemi osztály,

4 év az alsó középfok – az 5–8. osztály –, de ez rövidülhet a diák korábbi tudásától és megszerzett készségeitől függően. Zajlik az iratkozás A végzősök ugyanakkor tovább is tanulhatnak: az alapfokú programot elvégzők általános iskolai felső tagozatos tanulmányokat folytathatnak. Az alsó középfokú programot végzettek pedig középiskolai ciklusban tanulhatnak tovább, vagy szakmai gyakorlati képzésben vehetnek részt, amelynek végén 3-as szintű szakmai képesítést szerezhetnek.

Sosem késő visszaülni az iskolapadba, ha szükség van rá Fotó: Tuchiluș Alex

A tanfelügyelőség által közölt adatok szerint

Maros megyében öt iskola kilenc osztályában van lehetőség a programban való részvételre, és összesen 189 diák van jelenleg beiratkozva.