Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra

Fotó: Haáz Vince
A Második esély program a korai iskolaelhagyó fiataloknak, felnőtteknek segít elvégezni az általános iskolát. Nem csak újrakezdési esély, de alapvégzettséget is ad. Februártól lehet iratkozni a programra, amelyben Maros megye öt iskolája vesz részt.
A jeddi Benedek Elek Általános Iskola is egyike azon tanintézményeknek, ahol második esélyt kapnak az iskola befejezésére azok, akik valamiért félbehagyták elemi osztályos tanulmányaikat, a program pedig segít rövidített tanrendben elvégezni az általános iskolát.
Jedden a 0–4. osztályos, illetve az 5–8. osztályos tanulmányok befejezésére lehet jelentkezni. „Maros megyéből, valamint más megyékből is vannak olyan jelentkezők, akik ezt igénybe vennék. Nekünk a Maros megyeieket kell előnyben részesítenünk. Tapasztalataink azt mutatják, hogy ezt
– fejtette ki az iskola igazgatója, Szakács Zoltán.
Jelenleg a jeddi iskola Második esély programjába 16-an vannak beiratkozva elemi szinten, és 14-en az 5–8. osztály szintjén, de folyamatosan bővül a létszám. A legtöbben már családosok, vagy munkahelyük van, ezért úgy próbálják kialakítani az iskolai programot, hogy nem minden nap, de egy héten több alkalommal vegyenek részt különböző tevékenységeken, portfóliók leadásában, hogy a tanárok tudjanak jegyet adni, illetve értékelni a munkájukat.
Szakács Zoltán, a jeddi Benedek Elek Általános Iskola igazgatója szerint valódi esélynek tekintik a jelentkezők a programot
Fotó: Haáz Vince
Nemcsak hátrányos helyzetű személyek jelentkeznek, hanem olyanok is, akik valamiért kimaradtak annak idején a közoktatásból.
Nyolcadik végén pedig a minisztérium által elismert oklevelet kapnak, amely bizonyítja, hogy sikeresen befejezték az általános iskolát. Sok munkáltató meg is követelik azt, hogy legalább az általános iskolai tanulmányokról legyen oklevelük, ezért is fontos ez a Második esély program – fejtette ki az iskolaigazgató.
A tanulás kis csoportokban zajlik (8–15 fő), és az órarend rugalmas: hétköznap délután vagy este, szombaton, illetve akár az iskolai szünetekben is lehetnek órák, a diákok és tanárok lehetőségeihez igazítva. Egyéni konzultációkra is van lehetőség. Ráadásul a program időtartama is rugalmas:
átlagosan 2 év az alapfokú program, vagyis az elemi osztály,
4 év az alsó középfok – az 5–8. osztály –,
de ez rövidülhet a diák korábbi tudásától és megszerzett készségeitől függően.
A végzősök ugyanakkor tovább is tanulhatnak: az alapfokú programot elvégzők általános iskolai felső tagozatos tanulmányokat folytathatnak. Az alsó középfokú programot végzettek pedig középiskolai ciklusban tanulhatnak tovább, vagy szakmai gyakorlati képzésben vehetnek részt, amelynek végén 3-as szintű szakmai képesítést szerezhetnek.
Sosem késő visszaülni az iskolapadba, ha szükség van rá
Fotó: Tuchiluș Alex
A tanfelügyelőség által közölt adatok szerint
A jelentkezési időszak az oktatási szinttől függően: február–szeptember, illetve február–augusztus, tehát már most lehet jelentkezni a következő ciklusra. A jeddi iskolán kívül iratkozni lehet a programra a petelei és a dédai iskolákban, a marosvásárhelyi 7-es számú iskolában, illetve a szászrégeni Florea Bogdan Általános Iskolában.
Vélhetően idén ősszel használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ – közölte vasárnap este Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Bár a nagyszabású külföldi reklámkampány elindítása még várat magára, a belföldi piacon továbbra is aktív Maros megye. Jövő héten a Bukarestben megnyíló országos turisztikai vásáron keresik a választ arra, mire vágynak leginkább a bukaresti látogatók.
Egy országos kutatás szerint az óvodákban is gyakori a kiközösítés és a szóbeli bántás, de ha figyelünk a jelekre, akkor itt még könnyebben lehet kezelni ezeket a helyzeteket. A gyerekek érzelmeinek kifejezését pedig egy lila maci is segíti.
Január utolsó két hetében mintegy hatezer diák vette igénybe a marosvásárhelyi iskolabuszokat, melyek célja, hogy minél több diák önállóan jusson el a tanintézetbe, és a szülők ne autóval szállítsák őket.
Szállodát, lakóépületeket, kereskedelmi egységeket, műhelyeket hoznának létre az egykori marosvásárhelyi fotópapírgyárban és annak környékén. A csaknem hatvan méter magas épület jó állapotban van, átalakítása az egész lakónegyedre hatással lenne.
Átadták csütörtökön a Maros Megyei Katasztrófavédelemnek azt a 30 000 literes ivóvíz-szállító tartálykocsit, amit Marosvásárhely városa vásárolt meg helyi költségvetésből, és a tűzoltóság rendelkezésére bocsátotta.
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara február 14-én, szombaton 19 órától mutatja be a Stúdió Színházban az Aranysárkány című előadást Vidovszky György rendezésében.
Értesítés nélkül kimaradó járatok, várakozó utasok: ez a mérlege a tömegközlekedési feszültségnek Maros megyében. Míg a peremtelepülési járatok olcsóbbak, a korábbi magánszolgáltatók egy része váratlan járatritkításokkal válaszolt a kieső bevételre.
Alig másfél óra alatt 52 szabálysértési bírságot szabtak ki sofőrökre a rendőrök Marosvásárhelyen egy átfogó ellenőrzés alkalmával csütörtökön. Több jogosítványt és forgalmi engedélyt is bevontak, ugyanakkor autókat is lefoglaltak.
Az alvásra fókuszál a marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány idei multidiszciplináris konferenciája, amely az alvás-ébrenlét aktualitásait mutatja be magyar nyelven, neves hazai és külföldi előadók közreműködésével február 20–22. között.
szóljon hozzá!