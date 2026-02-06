Tanultak a parajdi katasztrófából: 30 ezer literes tartálykocsit kapott a tűzoltóság

Átadták csütörtökön a Maros Megyei Katasztrófavédelemnek azt a 30 000 literes ivóvíz-szállító tartálykocsit, amit Marosvásárhely városa vásárolt meg helyi költségvetésből, és a tűzoltóság rendelkezésére bocsátotta.

A megyében ez az egyetlen ilyen tartálykocsi, és országos szinten is ritkaságnak számít. Ez azt jelenti, hogy baj esetén gyorsabban lehet ivóvizet vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

A tavaly júniusban bekövetkezett parajdi bányakatasztrófa után a Kis-Küküllő sótartalma megnövekedett, és több település maradt ivóvíz nélkül.

korábban írtuk Bányakatasztrófa: ihatatlanná vált a csapvíz több Maros megyei településen A parajdi sóbánya-katasztrófa nyomán a térség vízháztartása is felborult, a Kis-Küküllő sótartalma megnőtt, és több településen vészhelyzetet hirdettek ki, mivel a csapvíz fogyasztásra alkalmatlanná vált.

Tizenkét megye katasztófavédelmi felügyeletének segítségével biztosították az ivóvízet hetekig több településen, amely bebizonyította, a megyének szüksége van erre a nagykapcitású ivóvíztartályra, amellyel könnyen eljuthatnak bármely településre, ahol szükség van rá.

A katasztrófavédelem a következő években ingyen használhatja a tartálykocsit, amely 39 tonnás, hossza megközelítőleg 10 méter, értéke pedig 450 000 lej.