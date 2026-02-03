Peremtelepülési járatok: jót tesznek a zsúfoltság csökkentésének

Szűk hónapja indultak el a peremtelepülési járatok, összeköttetést biztosítva Marosvásárhely és a környező települések között. A lakosság számos panaszt, javaslatot fogalmazott meg. Az eddigi tapasztalatokról Gáspár Botond illetékessel beszélgettünk.

A Marosvásárhely metropoliszövezetéhez tartozó települések közösen hozták létre a Közlekedésfejlesztési Közösségi Egyesület (ADI Transport), amely a peremtelepülési buszjáratok beindításáért felel. Első körben Marosszentgyörgy, Marosszentkirály, Koronka, Jedd és Maroskeresztúr községekben indították be a buszjáratokat, összeköttetést biztosítva a megyeszékely és a települések között. Mivel jár ez? Fontos tudni, hogy megyeszinten a távolsági tömegközlekedési szolgáltatások a Maros Megyei Tanácshoz tartoznak, ők kötöttek szerződést a magáncégekkel, akik az utasokat szállítják. Az ADI Transport csakis

a metropoliszövezethez tartozó településeken szervezheti meg a tömegközlekedést,

az autóbuszokat pedig a marosvásárhelyi tömegközlekedési vállalat biztosítja. Ez utóbbi szolgáltatás ellenértékét azok a polgármesteri hivatalok kell kifizessék, ahol elindultak a peremtelepülési járatok. Ez azt jelenti, hogy egy kilométernyi útra 12 lejt számít fel a tömegközlekedési vállalat, és a járatok számának függvényében, a megtett kilométer alapján fizetnek a helyi önkormányzatok, napi akár több ezer lejt is. Azonban minél több utas van,

minél többen váltanak jegyet és bérletet, annál kevesebbet kell fizetniük a polgármesteri hivataloknak.

A peremtelepülési járatokra egységes négy lejes áron lehet jegyet váltani, illetve havi bérletet 140 lejért. A diákok minden ilyen járaton ingyen utazhatnak, a nyugdíjasok esetében minden önkormányzat külön döntötte el, hogy biztosítja a díjmentes utazást vagy kedvezményes árú bérletet kell váltsanak. Változások is lesznek Az illetékes elmondta, a héten egyeztettek már Marosszentgyörgy polgármesterével, Sófalvi Szabolccsal, akivel megoldást kerestek a községhez tartozó Csejd település lakossága számára. Ott eddig egy magáncég biztosította a szolgáltatást, amelynek a Maros Megyei Tanáccsal volt szerződése, de február elsejétől nem akar többet szállítani. A találkozón elhangzott, hogy az ADI Transport

csak tavasszal tudná beindítani a szolgáltatást Csejdre is,

addig a megyei tanács kell kényszerítse a szolgáltatót, hogy tartsa be a szerződést. Koronka esetében is változásokra lehet számítani. Ott a községközponttól kissé távolabb, a Vácmány felé épült lakónegyedet is szeretnék elérni a peremtelepülési járattal. Az ott élők számos panaszt és kérést fogalmaztak már meg ennek érdekében. A helyszínen is egyeztettek Takács Szabolcs polgármesterrel, felmérve a lehetőségeket. Ahhoz ugyanis, hogy a peremtelepülési buszjárat elmenjen az érintett lakónegyedig, egy

aszfaltozott területet kell biztosítani, ahol a busz állomásozhat és megfordulhat.

Amikor ezt a koronkai polgármesteri hivatal rendelkezésükre bocsátja és megszavazza a járat útvonalának meghosszabbításával járó költségeket, az ADI Transport módosítja az útvonalat és kiszolgálja az ott élőket is – tudtuk meg. Kihez lehet panasszal, véleménnyel fordulni? A járatok jóformán el sem indultak, a lakosok máris panaszáradattal töltötték meg a közösségi oldalakat, de nemcsak. Maroskeresztúron petíciót is indítottak, mert elégedetlenek a járatok indulási időpontjaival és sűrűségével. Gáspár Botondtól megtudtuk, hogy első körben minden panasszal, javaslattal, észrevétellel a helyi polgármesteri hivatalhoz kell fordulni. Ott összesítik az észvételeket, és tisztázzák, hogy melyek jogosak. Hirdetés Ha például a járatsűrűség növelését kérik, akkor első körben a helyi tanácsosok fogják eldönteni, van-e arra a költségvetésben plusz pénz, hogy még több járat legyen. De ha a meglévő járatok indulási, érkezési időpontjainak változására van szükség, azt is első körben a helyi tanácsnál kell jelezni, ők továbbítják ezeket a közhasznú egyesülethez. Gáspár Botond elmondta, a polgármesterektől, buszsofőröktől és lakosoktól kapott visszajelzésekből az derül ki, hogy jól fogadták a peremtelepülési jártok beindítását és

napról-napra többen használják azokat.