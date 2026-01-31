Rovatok
Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?

Szakember szerint a tragédiák megelőzéséhez nem szigorúbb büntetésekre, hanem a szociális ellátás, az oktatás és a mentális egészségügyi támogatás megerősítésére lenne szükség. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Szakember szerint a tragédiák megelőzéséhez nem szigorúbb büntetésekre, hanem a szociális ellátás, az oktatás és a mentális egészségügyi támogatás megerősítésére lenne szükség. Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

Ha egy 14 év alatti gyermek bűncselekményt követ el, büntetőjogilag nem vonható felelősségre, a törvény mégis intézkedést ír elő. Jogos kérdés, hogy egy súlyos hiányosságokkal küzdő rendszerben mi történik ilyenkor a kiskorúval.

Hajnal Csilla

2026. január 31., 21:032026. január 31., 21:03

A bűncselekményt elkövető kiskorúak rehabilitációját szolgáló hazai rendszer súlyos hiányosságokkal küzd, csupán négy 14–18 éveseknek fenntartott nevelőintézet működik. De mi történik azzal, aki még a 14. évét sem töltötte be, és súlyos bűncselekményt követ el, amire több példa is volt az országban.

A törvény szerint elsődleges cél, hogy megelőzzék az újabb bűncselekményeket, biztosítsák a gyermek védelmét, feltárják a problémákat, amelyek az adott helyzethez vezettek, majd ezeket kezeljék – magyarázta Miklea Hajnal Katalin, a Maros Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezetője.

„Első lépésként fel kell mérni, hogy a gyermeknek vannak-e szülei, illetve létezik-e olyan tágabb családi környezet, ahol biztonságosan elhelyezhető. Amennyiben nincs család, a gyermeket a rendszerben működő valamelyik rezidenciális központba helyezik el. Ha van szűkebb vagy tágabb család, akkor a kiskorú – speciális felügyelet mellett – otthon maradhat, de elengedhetetlen, hogy szakemberek kísérjék a folyamatot: szociális munkás, pszichológus bevonásával, és az is

Idézet
alapfeltétel, hogy az iskolai tanulmányait folytassa”

– fejtette ki Miklea Hajnal Katalin. Sok esetben ez megoldható hibrid oktatással, online tanulással, ám ez sem mindig problémamentes. Különösen nehéz helyzetek adódnak ott, ahol a gyermeket nagyszülők nevelik, nincs internethozzáférés, megfelelő eszközök vagy digitális felkészültség, illetve kisebb közösségekben, ahol mindenki ismer mindenkit – tette hozzá az intézmény vezetője.

Hogy a két megoldás közül melyik alkalmazható, azt általában a gyermekjogvédelmi bizottság dönti el.

  • Ha a szülők gyakorolják a szülői jogaikat és beleegyeznek az intézkedésbe, így születik döntés,

  • ellenkező esetben a bíróság határoz arról, milyen védelmi intézkedés keretében helyezik el a gyermeket.

Jogilag lehetne, de a megszorítások miatt mégsem lehet

A szociális törvény elvileg lehetővé teszi olyan speciális szolgáltatások létrehozását a gyermekvédelmi rendszerben, amelyek kifejezetten azokra a kiskorúakra terjednek ki, akik bűncselekményt követtek el, de büntetőjogilag nem vonhatók felelősségre.

Miklea Hajnal Katalin szerint nagy szükség lenne a 14 év alatti bűnelkövetők számára létrehozandó speciális központokra • Fotó: Haáz Vince Galéria

Miklea Hajnal Katalin szerint nagy szükség lenne a 14 év alatti bűnelkövetők számára létrehozandó speciális központokra

Fotó: Haáz Vince

A jogszabály tehát megteremti a keretet, de ilyen intézmények meglétéről Romániában a Maros Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezetője sem tud. Éppen ezért

Maros megyében tavaly létrehoztak egy ilyen célú rezidenciális központot, kifejezetten a 14 év alatti, bűncselekményt elkövető, de felelősségre nem vonható gyermekek számára. Az intézményt azonban a megszorítások miatt nem sikerült elindítani:

nincs lehetőség új alkalmazottak felvételére, az épület működtetéséhez pedig – mint minden szociális szolgáltatás esetében – engedélyeztetésre és licencelésre lenne szükség.

A megyei igazgatóság vezetése ezért azt javasolta a minisztériumnak, hogy ha minden megyében nem is fenntartható egy ilyen központ, akkor legalább regionális szinten, több megye összefogásával hozzanak létre ilyen intézményeket, mivel más megyékben is előfordulnak hasonló esetek.

A megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok döntenek

Jelenleg minden gyermekvédelmi igazgatóság saját hatáskörben dönt arról, hogy az érintett gyermek mely szolgáltatásba kerül. Ha nincs speciális ellátás, akkor gyakran családi típusú házban helyezik el, vagy sürgősségi szolgáltatásba kerül, ahonnan később egy általános rezidenciális központba irányítják.

Minden megyében működik olyan rezidenciális központ, amely áldozatokkal foglalkozik,

de nem javasolt, hogy ugyanabba az intézménybe kerüljenek azok a gyermekek, akik bűncselekményt követtek el – fejtette ki az igazgatóság vezetője, aki úgy véli, éppen ezért lenne nagy szükség kifejezetten számukra létrehozott speciális szolgáltatásra, amelyek nemcsak lakhatást biztosítanak, hanem nappali foglalkoztatást is, ahol a pszichológiai és pszichiátriai szempontból felmért gyermekekkel szakemberek dolgoznak.

Az elmúlt két évben a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnál nem értesültek súlyos bűncselekményről, amelyet 14 év alatti gyermek követett volna el. Ilyenkor elsőként mindig a rendőrség lép közbe, ők azonosítják a kiskorú elkövetőket és jelentik az esetet a gyermekvédelemnél is. Noha Maros megyében is előfordulnak ilyen helyzetek, súlyos bűncselekményről nem érkezett jelzés.

Nem megoldás a korhatár csökkentése

A Mentsétek meg a gyermekeket! romániai szervezete szerint a büntethetőségi korhatár csökkentése nem előzi meg a gyerekek által elkövetett súlyos bűncselekményeket, sőt akár növelheti is a fiatalkori bűnözést. Ennek oka, hogy Romániában hiányzik a megfelelő intézményi háttér és a szakemberek, kevés a speciális ellátás, és gyakran nincs valódi rehabilitációs terv. A tragédiák megelőzéséhez nem szigorúbb büntetésekre, hanem a szociális ellátás, az oktatás és a mentális egészségügyi támogatás megerősítésére lenne szükség.

Hirdetés
