Rendőrségi mérleg: két óra alatt mintegy 150 bírság és tucatnyi bevont jogosítvány

Fotó: Orbán Orsolya
Mindössze két óra leforgása alatt több mint 150 közúti bírságot szabtak ki a Maros megyei közlekedésrendészek egy célzott akció során csütörtök délelőtt.
Az ellenőrzések során 78 alkoholtesztet és négy drogtesztet végeztek. A rendőrök összesen 158 szabálysértést állapítottak meg:
116 esetben gyorshajtás miatt,
41 esetben egyéb közlekedési kihágásokért, v
alamint egy alkalommal az erdészeti törvény megsértése miatt.
Az intézkedések nyomán tizenkét jogosítványt vontak be – ezek közül ötöt sebességtúllépésért –, három forgalmi engedélyt vontak vissza, egy rendszámtáblát bevontak, valamint 2,17 köbméter faanyagot is lefoglaltak.
Az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak – tájékoztat a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
Előre megtervezett támadás történhetett Mezőszabad közelében szerdán hajnalban, amikor három kiskorú egy taxi sofőrjére támadt – közölte utólag a Maros megyei ügyészség.
Illegálisan tartott fegyvereket és nagy mennyiségű cigarettát foglalt le a Maros megyei rendőrség egy kisiklandi férfi házában.
Terjed a sertéspestis-fertőzés a vaddisznóknál Maros megyében, és emiatt veszélyben vannak a háztáji sertések, sőt a nagyobb sertésfarmok is – közölte a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője szerdán. Idén már negyven vaddisznótetemet égettek el.
A Maros Megyei Tanfelügyelőség beiskolázási tervei alapján a következő tanévben 106 előkészítő és ötven kilencedik osztályt terveznek indítani a magyar tagozaton. A gyereklétszám azonban lassú apadást mutat már évek óta.
Az Aquaserv Rt. tájékoztatása szerint az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt január 29-én ideiglenesen felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást több Maros megyei településen.
Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – tájékoztatt szerdai közleményében a civil szervezet.
Megtámadtak egy taxisofőrt szerdán hajnalban: egy Marosvásárhelyről Galambodig tartó út során kofliktus tört ki három kiskorú fiú és a sofőr között az út kifizetése miatt.
Biztonságosabbá tették a közlekedést a Maros völgyében: jégcsapokat távolítottak el a sziklafalakról a Maros megyei hegyimentők.
Két ember életét vesztette, miután kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete szerdán reggel Marosfelfaluban – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.
Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.
