Rendőrségi mérleg: két óra alatt mintegy 150 bírság és tucatnyi bevont jogosítvány

Mindössze két óra leforgása alatt több mint 150 közúti bírságot szabtak ki a Maros megyei közlekedésrendészek egy célzott akció során csütörtök délelőtt.

Az ellenőrzések során 78 alkoholtesztet és négy drogtesztet végeztek. A rendőrök összesen 158 szabálysértést állapítottak meg:

116 esetben gyorshajtás miatt,

41 esetben egyéb közlekedési kihágásokért, v

alamint egy alkalommal az erdészeti törvény megsértése miatt.

Az intézkedések nyomán tizenkét jogosítványt vontak be – ezek közül ötöt sebességtúllépésért –, három forgalmi engedélyt vontak vissza, egy rendszámtáblát bevontak, valamint 2,17 köbméter faanyagot is lefoglaltak.

Az ilyen jellegű ellenőrzések a következő időszakban is folytatódnak – tájékoztat a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.