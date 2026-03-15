Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.

Székelyhon

2026. március 15., 16:292026. március 15., 16:29

2026. március 15., 18:042026. március 15., 18:04

Orbán Viktor kiemelte: akármekkora is a sokaság, ha gyűlölet és düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság.

A sokaság önmagában sosem elég, szabadság csak szeretetből szökhet szárba, és csak az összefogás erősítheti meg

– emelte ki a miniszterelnök a Kossuth téri beszédében az MTI beszámolója szerint.

Hangsúlyozta azt is, hogy ma (vasárnap, március 15-én) Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontja a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek, de „mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk” – fogalmazott.

Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat, a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét

– sorolta, hozzátéve, megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és „nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket”.

Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket”

– mondta a miniszterelnök az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező díszünnepségen.

Fotó: Magyarország Kormánya

Fotó: Magyarország Kormánya

Orbán Viktor kiemelte, hogy 28 kemény nap áll előttük: nem úgy kell nyerniük, mint négy éve, hanem jobban,

nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több.

Hozzátette: hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. „Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk.

Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége”

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint akik a felettük aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg.

„Mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk. Akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök” – emelte ki a miniszterelnök a Kossuth Lajos téren elmondott ünnepi beszédében.

Orbán Viktor emlékeztetett: ünnepeljük a Rákóczi-felkelést, a ’48-as szabadságharcot, az ’56-os forradalmunkat, amiket egytől egyig mind elveszítettünk, de nem azért, mert elment volna az eszünk.

Fotó: Magyarország Kormánya

Fotó: Magyarország Kormánya

Akik a felettünk aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. Ma a győztes bécsi és cári udvarnak kellene itt ünnepelnie, de már nincsenek meg. Mohácsot se tudja megünnepelni a győztes ottomán birodalom, mert már nincsen meg.

Az 1944-ben Magyarországot megszálló német Harmadik Birodalom sem ünnepel, és az ’56-os forradalmat leverő Szovjetunió sem tud ünnepelni, mert már az sincs meg

– sorolta.

„Ők már nincsenek. Mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk. Akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök” – fogalmazott.

Hozzátette: „majd összeszedjük őket, kiporoljuk a nadrágjukat, és visszaküldjük őket. Van, akit Brüsszelbe, és van, akit Kijevbe”. Magyarország ezeréves állam, nem nekik való vidék – szögezte le a miniszterelnök.

Békemenet a nemzeti ünnepen

Orbán Viktor beszédét megelőzően megérkezett a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által szervezett Békemenet vasárnap kora délután a Kossuth térre, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett díszünnepségre.

• Fotó: Magyarország Kormánya Galéria

Fotó: Magyarország Kormánya

A Békemenet a Margit híd budai hídfőjétől fél 12-kor indult el, és a Szent István körút - Nyugati tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Alkotmány utca útvonalon vonulva nem sokkal 13 óra előtt ért az Országházhoz. A menet vége ekkor hagyta el a hidat.

A Margit hídról elinduló menetet a Szent István körúton sűrű tömeg fogadta, ezért sokan a környező kisebb utcákon átvágva igyekeztek elérni a Kossuth teret, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.

A tömegben a CÖF-CÖKA vezetőin kívül - mások mellett – látni lehetett Bóka János európai uniós ügyekért felelős minisztert, Nagy István agrárminisztert, Tuzson Bence igazságügyi minisztert, Vitályos Eszter kormányszóvivőt, Magyar Leventét, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Fülöp Attilát, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárát, Kocsis Mátét, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét, Simicskó Istvánt, a KDNP frakcióvezetőjét, Menczer Tamást, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját, Deutsch Tamást, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz budapesti elnökét, Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját, valamint Pataky Attila és Nagy Feró előadóművészt.

A rovat további cikkei

2026. március 15., vasárnap

Répássy Róbert Sepsiszentgyörgyön: a magyarok Istene és a székelyek őrizzék meg Székelyföldet

„A magyarok Istene mindenütt ott van, ahol a világon magyarok élnek” – fogalmazott a Sepsiszentgyörgy központjában tartott március 15-i ünnepségen Répássy Róbert igazságügyi államtitkár.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Tűz pusztít a jeddi erdő közelében, a lángok egy ház kerítésére is átterjedtek

Száraz növényzet gyúlt ki a Marosvásárhely közeli Jedd területén március 15-én délután. A tűzoltók nehezen megközelíthető területen küzdenek a lángokkal, amelyek már átterjedtek az erdős terület aljnövényzetére és egy hétvégi ház kerítésére is.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Bandériumgulyással is megidézték a szabadságharc korát Gyergyószentmiklóson

Katonai eledeleket idéző gulyással, történelmi visszatekintéssel és muzsikával emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire a gyergyószentmiklósi Népművészeti Alkotóház udvarán. Ez volt a huszadik márciusi katonaeledel-kóstoló.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Tűz ütött ki egy 1884-ben épült ortodox műemlék templomban – videóval

Tűz ütött ki vasárnap délelőtt a Prahova megyei Puchenii Moșneni település műemlék templomában, nincsenek áldozatok.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Nicușor Dan román államfő is üzent az erdélyi magyaroknak március 15-én

Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Románia miniszterelnöke szerint az ország bebizonyította, példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén

Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Fagykoszorúban Erdély március 15. reggelén

Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Mobilszám-hamisítás: valóban az hív minket, akit a telefon mutat?

Az egyre hatékonyabb szolgáltatói védelem mellett is fontos, hogy tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit – hívja fel a figyelmet a magyarországi Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a mobilszámok hamisításával kapcsolatban.

2026. március 14., szombat

