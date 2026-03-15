Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos
Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.
2026. március 15., 16:29
2026. március 15., 18:04
Orbán Viktor kiemelte: akármekkora is a sokaság, ha gyűlölet és düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság.
– emelte ki a miniszterelnök a Kossuth téri beszédében az MTI beszámolója szerint.
Hangsúlyozta azt is, hogy ma (vasárnap, március 15-én) Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontja a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek, de „mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk” – fogalmazott.
– sorolta, hozzátéve, megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és „nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket”.
– mondta a miniszterelnök az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező díszünnepségen.
Fotó: Magyarország Kormánya
Orbán Viktor kiemelte, hogy 28 kemény nap áll előttük: nem úgy kell nyerniük, mint négy éve, hanem jobban,
Hozzátette: hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. „Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk.
– hangsúlyozta.
Orbán Viktor emlékeztetett: ünnepeljük a Rákóczi-felkelést, a ’48-as szabadságharcot, az ’56-os forradalmunkat, amiket egytől egyig mind elveszítettünk, de nem azért, mert elment volna az eszünk.
Fotó: Magyarország Kormánya
Akik a felettünk aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. Ma a győztes bécsi és cári udvarnak kellene itt ünnepelnie, de már nincsenek meg. Mohácsot se tudja megünnepelni a győztes ottomán birodalom, mert már nincsen meg.
– sorolta.
„Ők már nincsenek. Mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk. Akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök” – fogalmazott.
Hozzátette: „majd összeszedjük őket, kiporoljuk a nadrágjukat, és visszaküldjük őket. Van, akit Brüsszelbe, és van, akit Kijevbe”. Magyarország ezeréves állam, nem nekik való vidék – szögezte le a miniszterelnök.
Orbán Viktor beszédét megelőzően megérkezett a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által szervezett Békemenet vasárnap kora délután a Kossuth térre, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett díszünnepségre.
Fotó: Magyarország Kormánya
A Békemenet a Margit híd budai hídfőjétől fél 12-kor indult el, és a Szent István körút - Nyugati tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Alkotmány utca útvonalon vonulva nem sokkal 13 óra előtt ért az Országházhoz. A menet vége ekkor hagyta el a hidat.
A Margit hídról elinduló menetet a Szent István körúton sűrű tömeg fogadta, ezért sokan a környező kisebb utcákon átvágva igyekeztek elérni a Kossuth teret, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet.
A tömegben a CÖF-CÖKA vezetőin kívül - mások mellett – látni lehetett Bóka János európai uniós ügyekért felelős minisztert, Nagy István agrárminisztert, Tuzson Bence igazságügyi minisztert, Vitályos Eszter kormányszóvivőt, Magyar Leventét, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Rétvári Bencét, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Fülöp Attilát, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárát, Kocsis Mátét, a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét, Simicskó Istvánt, a KDNP frakcióvezetőjét, Menczer Tamást, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját, Deutsch Tamást, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz budapesti elnökét, Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját, valamint Pataky Attila és Nagy Feró előadóművészt.
szóljon hozzá!