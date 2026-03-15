Orbán Viktor: sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza

Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza – jelentette ki a miniszterelnök a budapesti Kossuth Lajos téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján mondott ünnepi beszédében.

Székelyhon 2026. március 15., 16:29

Orbán Viktor kiemelte: akármekkora is a sokaság, ha gyűlölet és düh hozta össze, abból sohasem lesz szabadság.

A sokaság önmagában sosem elég, szabadság csak szeretetből szökhet szárba, és csak az összefogás erősítheti meg

– emelte ki a miniszterelnök a Kossuth téri beszédében az MTI beszámolója szerint. Hirdetés Hangsúlyozta azt is, hogy ma (vasárnap, március 15-én) Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontja a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek, de „mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk” – fogalmazott.

Nem adjuk a nemzeti és keresztény alkotmányunkat, a rezsicsökkentést, a 13. és 14. havi nyugdíjat, a világbajnok családtámogatási rendszerünket és Európa legjobb adórendszerét

– sorolta, hozzátéve, megvédjük az édesanyák támogatását, a gyermekeinket, és „nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket”.

Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háborúellenes szövetségünket”

– mondta a miniszterelnök az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező díszünnepségen.

Orbán Viktor kiemelte, hogy 28 kemény nap áll előttük: nem úgy kell nyerniük, mint négy éve, hanem jobban,

nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több.

Hozzátette: hárommillió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. „Nem elérnünk kell, hanem átlépnünk.

Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége”

– hangsúlyozta. Orbán Viktor szerint akik a felettük aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. „Mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk. Akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök” – emelte ki a miniszterelnök a Kossuth Lajos téren elmondott ünnepi beszédében. Orbán Viktor emlékeztetett: ünnepeljük a Rákóczi-felkelést, a ’48-as szabadságharcot, az ’56-os forradalmunkat, amiket egytől egyig mind elveszítettünk, de nem azért, mert elment volna az eszünk.

Akik a felettünk aratott katonai sikereiket ünnepelhetnék, már nincsenek meg. Ma a győztes bécsi és cári udvarnak kellene itt ünnepelnie, de már nincsenek meg. Mohácsot se tudja megünnepelni a győztes ottomán birodalom, mert már nincsen meg.

Az 1944-ben Magyarországot megszálló német Harmadik Birodalom sem ünnepel, és az ’56-os forradalmat leverő Szovjetunió sem tud ünnepelni, mert már az sincs meg

– sorolta. „Ők már nincsenek. Mi pedig itt vagyunk, és itt is leszünk. Akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök” – fogalmazott. Hozzátette: „majd összeszedjük őket, kiporoljuk a nadrágjukat, és visszaküldjük őket. Van, akit Brüsszelbe, és van, akit Kijevbe”. Magyarország ezeréves állam, nem nekik való vidék – szögezte le a miniszterelnök. Békemenet a nemzeti ünnepen Orbán Viktor beszédét megelőzően megérkezett a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által szervezett Békemenet vasárnap kora délután a Kossuth térre, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett díszünnepségre.

