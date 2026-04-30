Felelős majálisozásra kérnek mindenkit a hegyimentők

A Salvamont szerint országszerte mintegy 600 hegyimentő áll készenlétben a május 1-jei hosszú hétvégén, amikor megnövekedett turistaforgalomra számítanak a hatóságok.

A hegyimentő-szolgálat Facebook-oldalán ajánlásokat is megfogalmaztak a túrázni készülőknek:

útnak indulás előtt tájékozódjanak a várható időjárásról,

jól tervezzék meg az útjukat,

figyeljenek a megfelelő ruházatra és felszerelésre,

mindenképpen legyen náluk túlélőcsomag

és tájékoztassák a kiválasztott útvonalról a Salvamontot vagy egy hozzájuk közel álló személyt.

Felhívják a turisták figyelmét arra is, hogy előzetesen tájékozódjanak a környék növény- és állatvilágáról, tisztelettel bánjanak a természettel, és figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra és táplálkozásra – ismerteti az Agerpres.

A Salvamont felelősségteljes magatartásra, óvatosságra és a hegyi túrázás szabályainak betartására int minden turistát, hogy biztonságban élvezhessék a természetben eltöltött időt.