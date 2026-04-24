Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok

Segítségét kért egy nő csütörtök este a 112-n a békási vidéki rendőrőrstől, miután fenyegetve érezte magát, férjét és lányát 37 éves vejétől, amennyiben annak felesége és három gyermeke nem tér vissza közös otthonukba.

2026. április 24., 12:12

2026. április 24., 12:142026. április 24., 12:14

A segélykérést követően a hatóságok közvetlen veszélyt állapítottak meg, ezért három ideiglenes védelmi határozatot bocsátottak ki, figyelembe véve, hogy az ellenőrzések során kiderült, a bejelentett férfi vadászfegyverrel rendelkezik – írja a News.ro a Neamț megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A rendőrök végül a Neamț megyei különleges bevetési egység támogatásával vonultak ki a Hanga (Hangu) községbeli helyszínre, ahol érvényesíteni akarták az ideiglenes védelmi határozatot. Bementek a férfi házának udvarára, a bejárati ajtóig, ám amikor felszólították az ajtó kinyitására,

a 37 éves férfi több lövést adott le a hatóságiak irányába. A közvetlen veszélyre reagálva a bevetési egység is tüzet nyitott a férfira, aki megsebesült

– áll a rendőrség tájékoztatójában.

Mentőegységet riasztottak, de már nem tudták megmenteni a férfi életét, aki belehalt a sérülésbe. A hatóságok folytatják az ügy kivizsgálását.

2026. április 24., péntek

Tucatjával szüntetik meg az adóhatóság helyi kirendeltségeit

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) átszervezésének részeként több tucat városi és községi kirendeltséget számolnak fel. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint az alkalmazottakat nem bocsátják el, hanem áthelyezik más területekre.

2026. április 24., péntek

Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy személyautó pénteken délelőtt Jászvásáron, miután összeütközött egy kamionnal. A mentőegységek még a helyszínen vannak, a román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő életét vesztette.

Végigszalad a szél Székelyföldön

Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken huszonegy megyére.

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út

Tavaly 131 kilométerrel bővült a romániai autópálya-hálózat; a közúthálózat hossza 87 220 kilométert tett ki, amiből 18 193 kilométer (20,8 százalék) országút, 35 131 kilométer (40,3 százalék) megyei út, 33 896 kilométer (38,9 százalék) pedig községi út.

2026. április 24., péntek

Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány

Az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását szigorító sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön a kormány, amely egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz.

Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon

Jelentősen megdrágultak az üzemanyagok pénteken a romániai töltőállomásokon: a gázolaj literenkénti ára helyenként ismét 9 lej fölé emelkedett, a benziné pedig a 8,7 lejt is eléri egyes hálózatokban.

2026. április 23., csütörtök

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.

2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát

Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

