Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

A szenátusban nyilatkozó liberális (PNL) politikus elmondta, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek a távozásával politikai és kormányzati válság alakult ki, amelynek sajnálatos következményei lesznek Románia számára – írja az Agerpres. Hirdetés Közlése szerint egyelőre ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át a kormányban a megüresedett tárcavezetői tisztségeket, de

a kormányfő 45 napon belül a parlament elé terjeszti a miniszterjelöltek listáját.

Abrudean elmondta, hogy a PSD legutóbbi lépései alapján semmilyen esélyt nem lát a szociáldemokratákkal való kibékülésre. Ilyen körülmények között szerinte

a kisebbségi kormány a leginkább kéznél levő megoldás, mert nincs sok más lehetőség.