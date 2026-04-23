Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

• Fotó: Kozán István

Fotó: Kozán István

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

Székelyhon

2026. április 23., 18:02

2026. április 23., 18:03

A szenátusban nyilatkozó liberális (PNL) politikus elmondta, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek a távozásával politikai és kormányzati válság alakult ki, amelynek sajnálatos következményei lesznek Románia számára – írja az Agerpres.

Közlése szerint egyelőre ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át a kormányban a megüresedett tárcavezetői tisztségeket, de

a kormányfő 45 napon belül a parlament elé terjeszti a miniszterjelöltek listáját.

Abrudean elmondta, hogy a PSD legutóbbi lépései alapján semmilyen esélyt nem lát a szociáldemokratákkal való kibékülésre. Ilyen körülmények között szerinte

a kisebbségi kormány a leginkább kéznél levő megoldás, mert nincs sok más lehetőség.

Megjegyezte azonban, hogy a 45 napos időszakon belül még sok minden történhet, feltéve, hogy a parlament közben nem szavaz meg egy bizalmatlansági indítványt, amelyhez szerinte a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazataira is szükségük lenne a szociáldemokratáknak.

A politikus elutasította azt a felvetést, hogy PNL-s parlamenti képviselők és szenátorok támogassanak egy benyújtott bizalmatlansági indítványt.

Belföld
A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát

Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Tánczos Barna megkapta a mezőgazdasági, Cseke Attila pedig az egészségügyi minisztérumot

A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

Nicușor Dan csütörtökön kihirdette a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Ittas vezetés Hargita megyében: két sofőrt szűrtek ki egy nap alatt

Két sofőrt is kiszűrtek szerdán a rendőrök Hargita megyében ittas vezetés miatt.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

2026. április 23., csütörtök

