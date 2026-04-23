Tánczos Barna megkapta a mezőgazdasági, Cseke Attila pedig az egészségügyi minisztérumot

A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.

2026. április 23., 16:402026. április 23., 16:40

2026. április 23., 17:302026. április 23., 17:30

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként ideiglenesen a mezőgazdasági minisztériumot, Cseke Attila pedig a fejlesztési minisztérium mellett átmenetileg az egészségügyi minisztériumot is vezetni fogja – adja hírül az RMDSZ sajtóosztálya.

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

„Az RMDSZ biztosítja a kormány zavartalan működését. Ez az erdélyi magyarok, a polgárok és Románia érdeke” – olvasható a tájékoztatásban a szövetség álláspontja.

„Amint az államfő aláírja a kinevezésemről szóló rendeletet, a miniszterelnök-helyettesi tisztség mellett azon fogok dolgozni, hogy a mezőgazdasági tárca működése zavartalan legyen a következő periódusban. Fontos, hogy zavartalanul folytatódjanak a gazdáknak szóló támogatási programok, az uniós beruházások, és a szükséges intézkedések meghozatalával reagálni tudjunk mezőgazdaságot is érintő kihívásokra” – reagált az ideiglenes megbízatás hírére Facebook-oldalán Tánczos Barna.

A PSD miniszterei csütörtök délben nyújtották be a lemondásukat a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

Nicușor Dan csütörtökön kihirdette a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt.

Ittas vezetés Hargita megyében: két sofőrt szűrtek ki egy nap alatt

Két sofőrt is kiszűrtek szerdán a rendőrök Hargita megyében ittas vezetés miatt.

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből.

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

Ők heten lennének a távozó miniszterek

A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.

Az eMAG bejelentette a platformon található Kiehl's márkák listáját, és bővíti prémium ápolási termékeinek kínálatát

Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan

Székelyföld-szerte fagypont alá esett a hőmérséklet csütörtökre virradóan, a leghidegebb a Lakóca-tetőn volt, mínusz 5,5 fok.

