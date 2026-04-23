Tánczos Barna megkapta a mezőgazdasági, Cseke Attila pedig az egészségügyi minisztérumot

Fotó: Székelyhon-montázs
A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.
2026. április 23., 16:40
2026. április 23., 17:30
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként ideiglenesen a mezőgazdasági minisztériumot, Cseke Attila pedig a fejlesztési minisztérium mellett átmenetileg az egészségügyi minisztériumot is vezetni fogja – adja hírül az RMDSZ sajtóosztálya.
Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
„Az RMDSZ biztosítja a kormány zavartalan működését. Ez az erdélyi magyarok, a polgárok és Románia érdeke” – olvasható a tájékoztatásban a szövetség álláspontja.
„Amint az államfő aláírja a kinevezésemről szóló rendeletet, a miniszterelnök-helyettesi tisztség mellett azon fogok dolgozni, hogy a mezőgazdasági tárca működése zavartalan legyen a következő periódusban. Fontos, hogy zavartalanul folytatódjanak a gazdáknak szóló támogatási programok, az uniós beruházások, és a szükséges intézkedések meghozatalával reagálni tudjunk mezőgazdaságot is érintő kihívásokra” – reagált az ideiglenes megbízatás hírére Facebook-oldalán Tánczos Barna.
A PSD miniszterei csütörtök délben nyújtották be a lemondásukat a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.
Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.
