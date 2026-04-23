Tánczos Barna megkapta a mezőgazdasági, Cseke Attila pedig az egészségügyi minisztérumot

A PSD minisztereinek lemondása nyomán átmenetileg új minisztériumokat kapnak az RMDSZ miniszterei is.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként ideiglenesen a mezőgazdasági minisztériumot, Cseke Attila pedig a fejlesztési minisztérium mellett átmenetileg az egészségügyi minisztériumot is vezetni fogja – adja hírül az RMDSZ sajtóosztálya.

korábban írtuk Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

„Az RMDSZ biztosítja a kormány zavartalan működését. Ez az erdélyi magyarok, a polgárok és Románia érdeke” – olvasható a tájékoztatásban a szövetség álláspontja.

„Amint az államfő aláírja a kinevezésemről szóló rendeletet, a miniszterelnök-helyettesi tisztség mellett azon fogok dolgozni, hogy a mezőgazdasági tárca működése zavartalan legyen a következő periódusban. Fontos, hogy zavartalanul folytatódjanak a gazdáknak szóló támogatási programok, az uniós beruházások, és a szükséges intézkedések meghozatalával reagálni tudjunk mezőgazdaságot is érintő kihívásokra” – reagált az ideiglenes megbízatás hírére Facebook-oldalán Tánczos Barna.

