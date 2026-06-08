Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről

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Fotó: László Ildikó
A rendőrség büntetőeljárást indított gyilkossági kísérlet miatt a Lupényben vasárnap délután történt fegyveres támadással kapcsolatban. Az incidens során négyen sérültek meg, kórházban ápolják őket.
2026. június 08., 09:382026. június 08., 09:38
2026. június 08., 10:422026. június 08., 10:42
A Hunyad megyei rendőrség szerint a fő gyanúsított egy 48 éves Galac megyei férfi, aki vasárnap délután
A rendőröknek néhány óra után sikerült elfogniuk csendőri segítséggel a város közeli erdős területen, és kihallgatásra vitték a lupényi rendőrségre.
Négy ember került kórházba vasárnap, miután egy férfi rálőtt néhány személyre Lupényban – tájékoztatott a Hunyad megyei rendőrség.
A rendőrség arról is tájékoztatott vasárnap esti közleményében, hogy a férfi ellen két távoltartási végzés is érvényben volt a támadás elkövetésekor, amelyeket a petrozsényi bíróság állított ki. Egyik végzés sem kötelezte elektronikus nyomkövető viselésére a férfit.
A rendőrök folytatják a nyomozást az ügyben egy ügyész koordinálása alatt.
Az ügy fő gyanúsítottját őrizetbe vették a rendőrök. A férfit többek között családtag ellen elkövetett minősített emberölési kísérlettel és távoltartási végzés megsértésével gyanúsítják – közölte hétfőn a Hunyad megyei rendőrség.
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