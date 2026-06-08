Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről

A rendőrség büntetőeljárást indított gyilkossági kísérlet miatt a Lupényben vasárnap délután történt fegyveres támadással kapcsolatban. Az incidens során négyen sérültek meg, kórházban ápolják őket.

A Hunyad megyei rendőrség szerint a fő gyanúsított egy 48 éves Galac megyei férfi, aki vasárnap délután

egy lőfegyverből rálőtt egy autóra, amelyben többen ültek, ezt követően pedig elmenekült a helyszínről.

A rendőröknek néhány óra után sikerült elfogniuk csendőri segítséggel a város közeli erdős területen, és kihallgatásra vitték a lupényi rendőrségre.

korábban írtuk Lövöldözés Lupényben: négy embert vittek kórházba Négy ember került kórházba vasárnap, miután egy férfi rálőtt néhány személyre Lupényban – tájékoztatott a Hunyad megyei rendőrség.

A rendőrség arról is tájékoztatott vasárnap esti közleményében, hogy a férfi ellen két távoltartási végzés is érvényben volt a támadás elkövetésekor, amelyeket a petrozsényi bíróság állított ki. Egyik végzés sem kötelezte elektronikus nyomkövető viselésére a férfit.

A rendőrök folytatják a nyomozást az ügyben egy ügyész koordinálása alatt.