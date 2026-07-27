Szentegyháza és Gyergyószentmiklós is megelőzi Marosvásárhelyt az önkormányzati digitalizáció szempontjából

A marosvásárhelyi városháza honlapja az elmúlt tíz évben szinte semmit nem változott
Fotó: Haáz Vince
Lehet ügyeket intézni online, elérhetők okostelefonról is a közérdekű információk? Biztonságosak az önkormányzati honlapok? A válaszokból elkészült az országos ranglista. Marosvásárhelyt Szentegyháza és Gyergyószentmiklós is megelőzi.
A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem kutatói elkészítették és közzétették az önkormányzati digitális szolgáltatások országos rangsorát, immár harmadik alkalommal.
A kutatók azt vizsgálták, hogy a lakosok mit találnak és mit tudnak ténylegesen használni az önkormányzatok hivatalos honlapján.
Az értékelés 46 mutató alapján készült, öt fő kategóriában:
mennyire könnyen átlátható és használható egy-egy városháza honlapja,
mennyire érthető a közzétett tartalom, lehet-e online intézni az ügyeket,
vannak-e hozzászólási lehetőségek,
lehet-e egyszerűen beküldeni javaslatokat,
menyire biztonságos az adott honlap használata.
Megnézték azt is, hogy mennyire használhatók a honlapok okosltelefonon, hogy a helyi adók és illetékek mind befizethetők online vagy csak részben, hogy hogy
Pontot kizárólag azokért a szolgáltatásokért adtak, amelyek a vizsgálat időpontjában ténylegesen működtek. Hangsúlyozzák: a rangsor összeállításakor nem az önkormányzatok digitalizáltságának teljes szintjét, hanem
Egyre többen használják az online felületeket. Figyelembe veszik ezt az önkormányzatok?. Képünk illusztráció
Összehasonlításként az országos rangsort Kolozsvár vezeti 88,7 ponttal, második Temesvár 79,9 ponttal, harmadik pedig Nagyvárad 79,5 ponttal. Az első huszonötben helyet kap két Maros megyei település: Segesvár 70,7 és Szászrégen 70,4 ponttal – előbbi 23., az utóbbi a 24. helyen áll.
A Maros, Hargita és Kovászna megyei városok az alábbi rangsort érték el az idei felmérésen: Szováta 55., Székelyudvarhely 79., Kovászna 92., Csíkszereda 97. (57,3 ponttal), Maroshévíz 116., Szentegyháza 123., Sepsiszentgyörgy 128. (54 ponttal), Gyergyószentmiklós 149., Kézdivásárhely 166., Marosvásárhely 172. (47,6 ponttal), Erdőszentgyörgy 190., Borszék 203., Marosludas 214., Tusnádfürdő 302., Barót 304., Székelykeresztúr 309. és Nyárádszereda 319. a maga 21,4 pontjával.
Mivel a rangsort immár harmadik alkalommal készítették el, meg lehet azt is nézni, hogy a települések háromévente mennyit haladtak előre vagy csúsztak vissza a jegyzéken.
Ezek értelmében Csíkszereda valamivel több, mint egy ponttal felfele haladt a ranglistán, Sepsiszentgyörgy 12,5 pontot veszített, míg Marosvásárhely 22,5 ponttal kapott kevesebbet, mint három évvel korábban.
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