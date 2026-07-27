Egy testvérpár fulladt a Moldova-folyóba Neamț megyében

A Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.

Székelyhon 2026. július 27., 08:492026. július 27., 08:49 2026. július 27., 10:222026. július 27., 10:22

A Neamț megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője, Irina Popa tájékoztatása szerint vasárnap délután fél öt körül érkezett a bejelentés, miszerint három gyermek a Moldova folyóba fulladhatott.

A kislányt egy helyszínen tartózkodó ember kihúzta a vízből a mentőegységek kiérkezése előtt.

A két fiút búvárok találták meg és vitték partra. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztésüket, de már nem tudták megmenteni őket.

Fotó: Neamț megyei katasztrófavédelem