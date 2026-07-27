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Egy testvérpár fulladt a Moldova-folyóba Neamț megyében

• Fotó: Neamț megyei katasztrófavédelem

Fotó: Neamț megyei katasztrófavédelem

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A Moldova-folyóba fulladt vasárnap délután egy testvérpár – egy 12 és egy 15 éves fiú – a Neamț megyei Horia település térségében. Egy hatéves kislányt sikerült megmenteni, őt kórházba szállították.

Székelyhon

2026. július 27., 08:492026. július 27., 08:49

2026. július 27., 10:222026. július 27., 10:22

A Neamț megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője, Irina Popa tájékoztatása szerint vasárnap délután fél öt körül érkezett a bejelentés, miszerint három gyermek a Moldova folyóba fulladhatott.

A kislányt egy helyszínen tartózkodó ember kihúzta a vízből a mentőegységek kiérkezése előtt.

A két fiút búvárok találták meg és vitték partra. A mentők azonnal megkezdték az újraélesztésüket, de már nem tudták megmenteni őket.

• Fotó: Neamț megyei katasztrófavédelem Galéria

Fotó: Neamț megyei katasztrófavédelem

Egy pánikrohamot kapott nőt a helyszínen láttak el.

A mentésben tűzoltók, búvárok, mentősök, önkéntes egységek és rendőrök vettek részt – írja az Agerpres hírügynökség a Neamț megyei katasztrófavédelem sajtószóvivőjének tájékoztatására hivatkozva.

Belföld Tragédia
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