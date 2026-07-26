Fiatal medve járt be Felsőboldogfalvára

Fotó: Bokor Mária
Medve jelenléte miatt figyelmeztették Felsőboldogfalva lakóit vasárnap délután. Az egyik helyi lakos autóból le is fotózta a településre betévedő nagyvadat.
2026. július 26., 20:002026. július 26., 20:00
2026. július 26., 20:012026. július 26., 20:01
Legutóbb csütörtökön este küldtek Ro-Alert figyelmeztetést a korondiaknak a településen látott nagyvad miatt.
Fotó: Bokor Mária
Fotó: Bokor Mária
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Az ukrajnai háború kezdetétől 33 esetben sértették meg orosz drónok Románia légterét – közölte vasárnap a védelmi minisztérium.
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