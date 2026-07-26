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Öt nap élménye sűrűsödött az idei utolsó tusványosi nagykoncertekbe Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott. Székelyhon 2026. július 26., 00:322026. július 26., 00:32

Fotó: Pinti Attila

Az idei Tusványos talán legbarátságosabb estéjén már érezni lehetett, hogy közeleg a búcsú, de a nagyszínpad előtti hangulaton ennek nyoma sem látszott.

Székelyhon 2026. július 26., 00:322026. július 26., 00:32

Elsőként Szabó Balázs Bandája lépett színpadra. A zenekar sajátos hangzásvilága, amely a népzene, a folk, az alternatív rock és a költői dalszövegek elemeit ötvözi, ezúttal is megtalálta az utat a közönséghez.

Fotó: Pinti Attila

Az este zárásának feladata a Kowalsky meg a Vegára várt, amely az idei Tusványos utolsó nagyszínpadi koncertjét is adta. A zenekar jól ismert dalai alatt a tömeg közösen élte meg a fesztivál utolsó óráinak különleges hangulatát. Hirdetés

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila