Már a Sepsi Metropoliszövezet falvaiban is elérhető a Gondosóra

Bővül a Sepsiszentgyörgyről indult Gondosóra-program: mostantól a Sepsi Metropoliszövezet falvaiban is elérhető az idősek, betegek és fogyatékkal élők biztonságát szolgáló rendszer, amely baj esetén egy gombnyomással segítséget biztosíthat.

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A Diakónia Keresztény Alapítvány által működtetett program főként a 65 év feletti nyugdíjasokat szolgálja, de betegek és fogyatékkal élők is igénybe vehetik, hiszen

Az önkormányzatok és az alapítvány közötti megállapodásnak köszönhetően a készülék használata havonta csak 30 lejbe kerül a felhasználónak. A 100 lejes havidíj fennmaradó részét a polgármesteri hivatalok fizetik ki az alapítványnak működtetési költségként.

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A Diakónia Sepsiszentgyörgyön 24 órás diszpécserszolgálatot tart fenn. Ez fogadja az esésérzékelővel és GPS-szel is felszerelt készülék hívását, majd segítséget küld a segélykérőnek: értesíti a gondozóját, a legközelebbi családtagját, esetleg valamelyik hatóságot vagy a mentőszolgálatot.