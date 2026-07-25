Már a Sepsi Metropoliszövezet falvaiban is elérhető a Gondosóra

Fotó: A Gondosóra-program archívuma
Bővül a Sepsiszentgyörgyről indult Gondosóra-program: mostantól a Sepsi Metropoliszövezet falvaiban is elérhető az idősek, betegek és fogyatékkal élők biztonságát szolgáló rendszer, amely baj esetén egy gombnyomással segítséget biztosíthat.
A Diakónia Keresztény Alapítvány által működtetett program főként a 65 év feletti nyugdíjasokat szolgálja, de betegek és fogyatékkal élők is igénybe vehetik, hiszen
Az önkormányzatok és az alapítvány közötti megállapodásnak köszönhetően a készülék használata havonta csak 30 lejbe kerül a felhasználónak. A 100 lejes havidíj fennmaradó részét a polgármesteri hivatalok fizetik ki az alapítványnak működtetési költségként.
A Diakónia Sepsiszentgyörgyön 24 órás diszpécserszolgálatot tart fenn. Ez fogadja az esésérzékelővel és GPS-szel is felszerelt készülék hívását, majd segítséget küld a segélykérőnek: értesíti a gondozóját, a legközelebbi családtagját, esetleg valamelyik hatóságot vagy a mentőszolgálatot.
Fotó: A Gondosóra-program archívuma
A Sepsi Metropoliszövezeten belül a program már most is működik Árkoson, Bodokon, Illyefalván, Maksán, Gidófalván és Mikóújfaluban. Ebben az évben
A teljes díj, vagyis a havi 100 lej megfizetésével azonban bárki igényelheti.
Sepsiszentgyörgyön eddig 360 felhasználója van a gondosórának, és még közel 150 igénylőt tud támogatni a város. A hiánypótló program iránt Erdély-szerte is érdeklődnek: Sepsiszéken kívül is mintegy 50 személy viseli, többek között Kézdivásárhelyen. Gyergyószentmiklóson és a Maros megyei Vámosgálfalván, Kolozsváron és Szatmárnémetiben pedig már folyamatban van a szerződéskötés.
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