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A megemelkedett árak mellett dilemmákkal is járt a büdzsé beosztása a fiatalok számára Tusványoson

tusványos, fiatalok, fesztivál, napi büdzsé

Fotó: Pinti Attila

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A fesztiválélmény megmarad, csak közben folyamatos matekozás zajlik: mire menjen el a napi keret? Egy nap Tusványoson könnyen elvisz 60–100 lejt, de tapasztalataink szerint a legtöbb fiatal igyekezett okosan beosztani a pénzét.

Nagy Lilla

2026. július 25., 20:442026. július 25., 20:44

Tusványos nemcsak a koncertekről, beszélgetésekről és hajnalig tartó mulatságokról szól a fiataloknak, hanem arról is, hogy

ki hogyan gazdálkodik a pénzével.

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A fesztiválozók többsége már indulás előtt kiszámolja, mennyit engedhet meg magának naponta, hiszen egy hét alatt a kisebb kiadások is könnyen összeadódnak. Arról nem is beszélve, hogy a fesztivál területén étkezni nem olcsó mulatság.

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Egy limonádéért 15, egy hamburgerért akár 65 lejt is elkérnek a 35. Tusványoson. Körbejártuk a vendéglátósort és összegyűjtöttük, mennyibe kerülnek idén a legnépszerűbb ételek és italok.

Egy átlagos fiatal naponta nagyjából 60–100 lejt költ a fesztiválon, de ez korántsem mindenkinél ugyanazt jelenti. Sokan egész hétre érkeznek, ilyenkor tudatosabban osztják be a pénzüket, hogy a végére se fogyjon el teljesen a keret.

Akik viszont csak egy estére, vagy egy-két napra látogatnak le, általában könnyebben nyúlnak a pénztárcájukhoz, hiszen nem kell több nap költségeivel számolniuk.

A napi büdzséből azonban érdemes kihagyni két fontos tételt: ebben nincs benne sem a sátrazás, sem a belépők ára. Ez kizárólag arra az összegre vonatkozik, amit a fiatalok ételre, italra és apróbb kiadásokra költenek a nap folyamán.

tusványos, fiatalok, fesztivál, napi büdzsé Galéria

Fotó: Pinti Attila

A legnagyobb dilemmát továbbra is az étkezés jelenti. A fesztivál területén kapható ételek árai

sokak szerint már meghaladják azt a szintet, amit egy diák vagy pályakezdő naponta kényelmesen ki tud fizetni.

Emiatt sokan legfeljebb egyszer esznek bent a táborban, a nap többi részében pedig inkább felsétálnak Tusnádfürdőre, ahol olcsóbban meg tudnak ebédelni vagy vacsorázni.

Nem ritka az sem, hogy valaki már otthonról készül: szendvicseket, rágcsálnivalót vagy üdítőt hoz magával, így a fesztiválon csak akkor vásárol, ha nagyon muszáj. Ez természetesen csak a sátrazókra érvényes, hiszen csak ők vihetnek be élelmet a tábor területére. Mások inkább az italokon próbálnak spórolni, hogy maradjon pénz egy esti vacsorára, de az sem ritka, hogy ez épp fordítva van.

A Tusványos tehát nem feltétlenül az a hely, ahol a legtöbb pénzt költik el a fiatalok – inkább az, ahol folyamatos kompromisszumokat kötnek.

tusványos, fiatalok, fesztivál, napi büdzsé Galéria

Fotó: Pinti Attila

Egy jó koncert vagy egy hosszú beszélgetés a barátokkal ugyanis nem kerül pénzbe, a napi keret viszont gyorsan elfogy, ha minden étkezést és italt a fesztivál területén szeretnének megoldani. A fesztiválélmény így sokaknál nem attól függ, mekkora a pénztárca, hanem attól, mennyire sikerül okosan beosztani azt a napi 60–100 lejt.

Magazin Tusványos
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