Svájcból kaptak új bevetési járművet az erdőszentgyörgyi önkéntes tűzoltók

Fotó: Szász Levente Loránd
A svájci Plan-les-Ouates településtől kapott adományba egy tűzoltóautót Erdőszentgyörgy.
2026. július 25., 14:492026. július 25., 14:49
2026. július 25., 14:502026. július 25., 14:50
Erdőszentgyörgy polgármestere, Szász Levente Lóránd közösségi oldalán számolt be arról, hogy új tűzoltóautóval gyarapodott Erdőszentgyörgy, a svájci testvértelepülés, Plan-les-Ouates jóvoltából.
Mint írja: az Iveco márkájú tűzoltóautó
Fotó: Szász Levente Loránd
„Egy korszerűbb tűzoltóautó nem csupán egy újabb eszközt jelent városunk számára, hanem nagyobb biztonságot is mindannyiunknak. Jó érzés tudni, hogy egy ilyen fontos védelmi felszereléssel még felkészültebben óvhatjuk lakóink biztonságát, és biztonságosabb környezetet teremthetünk az itt élők számára.”
A városvezető köszönetet mondott Plan-les-Ouates város vezetőségének a nagylelkű felajánlásért, valamint Francis Maitrenek, a Sangeorgiu–Plan-les-Ouates Egyesület elnökének, és Misici Mirceanak a közbenjárásért, támogatásért.
Fotó: Szász Levente Loránd
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