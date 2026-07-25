Svájcból kaptak új bevetési járművet az erdőszentgyörgyi önkéntes tűzoltók

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Erdőszentgyörgy polgármestere, Szász Levente Lóránd közösségi oldalán számolt be arról, hogy új tűzoltóautóval gyarapodott Erdőszentgyörgy, a svájci testvértelepülés, Plan-les-Ouates jóvoltából.

„Egy korszerűbb tűzoltóautó nem csupán egy újabb eszközt jelent városunk számára, hanem nagyobb biztonságot is mindannyiunknak. Jó érzés tudni, hogy egy ilyen fontos védelmi felszereléssel még felkészültebben óvhatjuk lakóink biztonságát, és biztonságosabb környezetet teremthetünk az itt élők számára.”

A városvezető köszönetet mondott Plan-les-Ouates város vezetőségének a nagylelkű felajánlásért, valamint Francis Maitrenek, a Sangeorgiu–Plan-les-Ouates Egyesület elnökének, és Misici Mirceanak a közbenjárásért, támogatásért.