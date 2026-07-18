Tizenhat évre csökkentené a választási korhatárt Magyar Péter

Talán senki nem gondolta volna, hogy az áprilisi rendszerváltás egyik mellékes eredménye lesz a magyar parlamentarizmus feltámadása – írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán, beszámolva arról is: támogatná az alkotmányozás folyamatában a választási korhatár 16 évre csökkentését.

Székelyhon 2026. július 18., 15:312026. július 18., 15:31

Magyar Péter bejegyzésében megjegyezte, örül annak, hogy miután Orbán Viktor 16 éven keresztül "szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette" az Országgyűlést, a Tisza-kormánynak pár hét alatt sikerült feltámasztani a parlamentáris hagyományokat, és a politika központja újra a „Tisztelt Ház” lett. Büszke arra, hogy soha olyan sokan nem követték a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság. Hirdetés „Örülök, hogy végre újra szexi lett politikával és közélettel foglalkozni, és végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba” – fogalmazott a kormányfő, akit az MTI idéz. Közölte, meggyőződése, hogy

ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntésekbe, és támogatná az alkotmányozás folyamatában a választási korhatár 16 évre történő csökkentését

– tette hozzá Magyar Péter. „Persze Deáktól, Jókaitól, Eötvöstől, Apponyitól vagy Schlachta Margittól egyelőre még messze van a parlamenti színvonal, de bízom benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetésre kerülő képviselői cikluskorláttal ez is változik majd” – írta. A miniszterelnök szerint jó lenne, ha „a magyar alkotmányosság templomába” csak olyanok kerülnének be, akik valóban a hazájukért és a magyarokért szeretnének dolgozni. „Hiszen tudjuk, hogy

attól mert egy bohóc bekerül a palotába, még nem lesz belőle király, viszont a palota cirkusszá változhat”

– fogalmazott. Magyar Péter emlékeztetett, hogy van egy lövésnyom a parlamenti ülésteremben a pulpituson, ahol a napirend előtti felszólalásait szokta kezdeni, 1912-ben ugyanis egy ellenzéki képviselő háromszor rálőtt Tisza István akkori házelnökre. A merénylő rosszul célzott, a golyó a pulpitusba fúródott. Tisza István egy pillanat szünetet tartott, majd folytatta a beszédét – idézte fel, hozzátéve, hogy sokszor eszébe jut ez is, amikor felsétál a pulpitusra megtartani a beszédét. Magyar Péter arról is írt, hogy a ‘90-es évek elején iskola és edzés után a nagymamájával parlamenti közvetítéseket néztek, de a történelmi és jogtörténeti tanulmányai kedvenc részei is a reformkori vagy a kiegyezés utáni Országgyűléshez kötődnek.

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