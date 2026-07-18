Két nap, négy riasztás: a hétvégét sem ússzuk meg viharok nélkül

Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több régiójára.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A meteorológusok szerint szombat déltől 17 óráig a hegyekben, Máramarosban, Kelet- és Nyugat-Erdélyben, Munténia északi, Olténia északi és északkeleti területein, valamint Északnyugat-Moldvában felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható.

A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 20–30, helyenként a 40–50 litert négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–70 kilométer/órát.

Szombaton 17 órától 21 óráig zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Olténiában, Munténia nagy részén, valamint a Keleti- és a Déli-Kárpátokban.

Hirdetés

Szombaton 21 órától vasárnap 10 óráig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Olténia nyugati részén és Erdély északnyugati térségeiben lesz érvényben sárga jelzésű riasztás.