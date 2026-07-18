Két nap, négy riasztás: a hétvégét sem ússzuk meg viharok nélkül

Fotó: László Ildikó
Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több régiójára.
2026. július 18., 11:292026. július 18., 11:29
2026. július 18., 11:452026. július 18., 11:45
A meteorológusok szerint szombat déltől 17 óráig a hegyekben, Máramarosban, Kelet- és Nyugat-Erdélyben, Munténia északi, Olténia északi és északkeleti területein, valamint Északnyugat-Moldvában felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható.
Szombaton 17 órától 21 óráig zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztás lesz érvényben Olténiában, Munténia nagy részén, valamint a Keleti- és a Déli-Kárpátokban.
Szombaton 21 órától vasárnap 10 óráig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Olténia nyugati részén és Erdély északnyugati térségeiben lesz érvényben sárga jelzésű riasztás.
A lehulló csapadék mennyisége eléri a 15–25 litert, elszigetelten 40 litert is négyzetméterenként.
Vasárnap 10 és 23 óra között újabb sárga riasztás lesz érvényben a hegyvidéki térségekben, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, valamint a Körösvidék és Munténia északi részén. A meteorológusok záporokra, zivatarokra, 50–70 km/órás, helyenként a 80 km/órás sebességet meghaladó széllökésekre, valamint jégesőre figyelmeztetnek – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
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