Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson

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Fotó: László Ildikó
Egy huszonkét éves juhász holttestét találták meg a Málnáshoz közeli erdőben hétfőn délben. Az ügyben az ügyészség felügyeletével folyik a nyomozás.
2026. július 14., 09:382026. július 14., 09:38
2026. július 14., 09:492026. július 14., 09:49
Információink szerint a fiatalember egy Csernáton községi esztenán dolgozott, társával együtt jött át Málnásra előző este, de vissza már nem ért. Keresése tragikus bizonyossággal zárult.
Veress Zalán, a kézdivásárhelyi református kollégium végzőse nem az utolsó pillanatban kapkodott, többek között ezért tudott 9,70-es átlagot elérni az idei érettségin. Matematikatanárnak készül, de magyarból is a legmagasabb osztályzatot érte el.
Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.
Két hónapos várólistával dolgoznak a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals Egyesület által működtetett kedvezményes ivartalanítási programban.
Bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban, miután az utóbbi időben megszaporodtak a lopások és betörések a községben. A jelenlegi 12 kamera mellé további nyolcat szerelnek fel.
Megverte élettársát, majd megpróbált elmenekülni a hatóságok elől egy sepsiszentgyörgyi férfi. Mint kiderült, az illető nemrég szabadult a börtönből, ahol szintén erőszakos bűncselekmény miatt töltötte büntetését.
Új mentőautóval bővült a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség járműparkja. A mentőautó a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység bevetéseit segíti a jövőben.
Aláírták a kovásznai új tűzoltó-alegység tervezésére, megépítésére és felszerelésére vonatkozó szerződést. A beruházástól azt várják, hogy lerövidül a beavatkozási idő, hatékonyabbá válik a mentés, és javulnak az ügyeletesek munkakörülményei.
Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.
Az AFI Europe megvásárolta a MAS hat romániai bevásárlóparkját – írja az MTI a Profit.ro gazdasági portál nyomán. A most lezárult tranzakció értéke 197,7 millió euró.
A most záruló évad során összesen 259 esemény vonzott közel 40 ezer nézőt. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és az égisze alatt működő Udvartér Színház fontosabb sarokszámait Lung László Zsolt igazgató ismertette szerdai sajtótájékoztatóján.