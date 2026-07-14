Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy huszonkét éves juhász holttestét találták meg a Málnáshoz közeli erdőben hétfőn délben. Az ügyben az ügyészség felügyeletével folyik a nyomozás.

Bodor Tünde

2026. július 14., 09:382026. július 14., 09:38

2026. július 14., 09:492026. július 14., 09:49

Információink szerint a fiatalember egy Csernáton községi esztenán dolgozott, társával együtt jött át Málnásra előző este, de vissza már nem ért. Keresése tragikus bizonyossággal zárult.

Háromszék Tragédia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
Drágulások a köbön: csak kapkodjuk a fejünket a lakosságra zúduló árhullámban
Elköszönt három játékosától a Sepsi-SIC futsalcsapata
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Székelyhon

Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
Székelyhon

Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
Székely Sport

Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
Drágulások a köbön: csak kapkodjuk a fejünket a lakosságra zúduló árhullámban
Krónika

Drágulások a köbön: csak kapkodjuk a fejünket a lakosságra zúduló árhullámban
Elköszönt három játékosától a Sepsi-SIC futsalcsapata
Székely Sport

Elköszönt három játékosától a Sepsi-SIC futsalcsapata
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 13., hétfő

Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője

Veress Zalán, a kézdivásárhelyi református kollégium végzőse nem az utolsó pillanatban kapkodott, többek között ezért tudott 9,70-es átlagot elérni az idei érettségin. Matematikatanárnak készül, de magyarból is a legmagasabb osztályzatot érte el.

Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
2026. július 13., hétfő

Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
Hirdetés
2026. július 13., hétfő

Tökéletes pálya és erős mezőny jellemezte az oltszemi döntőt

Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.

Tökéletes pálya és erős mezőny jellemezte az oltszemi döntőt
Tökéletes pálya és erős mezőny jellemezte az oltszemi döntőt
2026. július 13., hétfő

Tökéletes pálya és erős mezőny jellemezte az oltszemi döntőt
2026. július 12., vasárnap

Igen a kedvezményes ivartalanításra, de főként csak az egyik nemre

Két hónapos várólistával dolgoznak a sepsiszentgyörgyi Justice for Animals Egyesület által működtetett kedvezményes ivartalanítási programban.

Igen a kedvezményes ivartalanításra, de főként csak az egyik nemre
Igen a kedvezményes ivartalanításra, de főként csak az egyik nemre
2026. július 12., vasárnap

Igen a kedvezményes ivartalanításra, de főként csak az egyik nemre
2026. július 10., péntek

Több szem többet lát: bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban

Bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban, miután az utóbbi időben megszaporodtak a lopások és betörések a községben. A jelenlegi 12 kamera mellé további nyolcat szerelnek fel.

Több szem többet lát: bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban
Több szem többet lát: bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban
2026. július 10., péntek

Több szem többet lát: bővítik a térfigyelőrendszert Mikóújfaluban
Hirdetés
2026. július 10., péntek

Visszaeső bántalmazót tartóztatott le a sepsiszentgyörgyi rendőrség

Megverte élettársát, majd megpróbált elmenekülni a hatóságok elől egy sepsiszentgyörgyi férfi. Mint kiderült, az illető nemrég szabadult a börtönből, ahol szintén erőszakos bűncselekmény miatt töltötte büntetését.

Visszaeső bántalmazót tartóztatott le a sepsiszentgyörgyi rendőrség
Visszaeső bántalmazót tartóztatott le a sepsiszentgyörgyi rendőrség
2026. július 10., péntek

Visszaeső bántalmazót tartóztatott le a sepsiszentgyörgyi rendőrség
2026. július 10., péntek

Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében

Új mentőautóval bővült a Kovászna Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség járműparkja. A mentőautó a sepsiszentgyörgyi tűzoltóegység bevetéseit segíti a jövőben.

Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében
Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében
2026. július 10., péntek

Új SMURD-mentőautó állt szolgálatba Kovászna megyében
2026. július 09., csütörtök

Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység

Aláírták a kovásznai új tűzoltó-alegység tervezésére, megépítésére és felszerelésére vonatkozó szerződést. A beruházástól azt várják, hogy lerövidül a beavatkozási idő, hatékonyabbá válik a mentés, és javulnak az ügyeletesek munkakörülményei.

Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység
Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység
2026. július 09., csütörtök

Gyorsabb beavatkozást hozhat a kovásznai tűzoltó-alegység
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját

Meghekkelték több háromszéki község polgármesteri hivatalának honlapját, elérhetetlenné téve azok tartalmát. A háttérben egy kártékony program áll, amely a biztonsági rendszer gyenge pontjait kihasználva rombol, és akár személyes adatokat is megszerezhet.

Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját
Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját
2026. július 09., csütörtök

Hackertámadás érte több háromszéki község honlapját
2026. július 08., szerda

Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában

Az AFI Europe megvásárolta a MAS hat romániai bevásárlóparkját – írja az MTI a Profit.ro gazdasági portál nyomán. A most lezárult tranzakció értéke 197,7 millió euró.

Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában
Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában
2026. július 08., szerda

Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában
2026. július 08., szerda

Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne

A most záruló évad során összesen 259 esemény vonzott közel 40 ezer nézőt. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és az égisze alatt működő Udvartér Színház fontosabb sarokszámait Lung László Zsolt igazgató ismertette szerdai sajtótájékoztatóján.

Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne
Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne
2026. július 08., szerda

Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!