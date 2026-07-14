Huszonkét éves juhász holttestét találták meg Málnáson

2026. július 13., hétfő

Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője

Veress Zalán, a kézdivásárhelyi református kollégium végzőse nem az utolsó pillanatban kapkodott, többek között ezért tudott 9,70-es átlagot elérni az idei érettségin. Matematikatanárnak készül, de magyarból is a legmagasabb osztályzatot érte el.