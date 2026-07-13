Tökéletes pálya és erős mezőny jellemezte az oltszemi döntőt

Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.
Fotó: Tuchiluș Alex
Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.
Az oltszemi lovaspálya pénteken tökéletes állapotban várta a résztvevőket: a július 10–12. között lezajlott VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Versenyen az idő is velük és a szervezőkkel tartott, csak vasárnap délután érkezett egy bő zápor.
Az eseményen 24 kettesfogat és 7 egyesfogat állt rajthoz, vagyis a tavalyi 18 fogathoz képest idén már 31 nevező mérte össze tudását. A hajtók holland sportlovakkal (KWPN), nóniuszokkal és lipicai lovakkal versenyeztek.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az idei verseny egyik újdonsága a gyermek- és juniorkategória bevezetése volt, ugyanakkor
Magyarországról többek között a háromszoros világbajnok Fekete György is rajthoz állt.
Minden versenynapnak külön győztese volt, ugyanakkor összesített bajnokot is hirdettek. A zsűrielnök Csehországból érkezett, de a testületben olasz, lengyel, magyar és román szakemberek is helyet kaptak. A megmérettetés legjobbjai kvalifikálják magukat a világbajnokságra, amit idén Fugyivásárhelyen szerveznek meg.
Fotó: Tuchiluș Alex
A vasárnap kihirdetett eredmények szerint
összetettben a szerb Djurdjevic Milan nyerte a nemzetközi 3 csillagos kettesfogathajtó-versenyt.
Második lett Bartha Eduárd 1-es fogatával, a mezőny egyetlen háromszéki versenyzője,
a harmadik helyen pedig a Bihar megyei Rákóczi Gergő végzett.
Fodor István, Bodok község polgármestere szerint hosszú út vezetett odáig, hogy Oltszem mára nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas helyszínné vált.
Az idei rendezvény programja a versenyeken túl számos újdonsággal bővült. A Kapcsolódás sátorban a lovasterápiáról, hobbilovaglásról és lovas turizmusról tartottak beszélgetéseket a szakemberek.
Fotó: Tuchiluș Alex
A gyerekeket kézműves-foglalkozások, pónilovaglás és ügyességi játékok várták, míg a látványról lovas kaszkadőrbemutatók gondoskodtak.
A lovasterápiáról, vagyis a lóasszisztált terápiáról Kondor Ágota, Kardos-Bors Zsuzsa és Zsók Levente beszéltek. Kiemelték, hogy a terápiás munkát minden esetben a ló gondos kiképzése előzi meg. Az érzékeny, nyugodt, empatikus lovak hozzájárulhatnak a gyerekek mozgás- vagy beszédfejlesztéséhez, traumaoldásra és önbizalom-fejlesztésre is jól működnek.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
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