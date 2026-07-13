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Tökéletes pálya és erős mezőny jellemezte az oltszemi döntőt

Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.

Bodor Tünde

2026. július 13., 11:392026. július 13., 11:39

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.

Bodor Tünde

2026. július 13., 11:392026. július 13., 11:39

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Az oltszemi lovaspálya pénteken tökéletes állapotban várta a résztvevőket: a július 10–12. között lezajlott VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Versenyen az idő is velük és a szervezőkkel tartott, csak vasárnap délután érkezett egy bő zápor.

Az eseményen 24 kettesfogat és 7 egyesfogat állt rajthoz, vagyis a tavalyi 18 fogathoz képest idén már 31 nevező mérte össze tudását. A hajtók holland sportlovakkal (KWPN), nóniuszokkal és lipicai lovakkal versenyeztek.

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• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Az idei verseny egyik újdonsága a gyermek- és juniorkategória bevezetése volt, ugyanakkor

a mezőny rangját világbajnok hajtók jelenléte is emelte.

Magyarországról többek között a háromszoros világbajnok Fekete György is rajthoz állt.

Minden versenynapnak külön győztese volt, ugyanakkor összesített bajnokot is hirdettek. A zsűrielnök Csehországból érkezett, de a testületben olasz, lengyel, magyar és román szakemberek is helyet kaptak. A megmérettetés legjobbjai kvalifikálják magukat a világbajnokságra, amit idén Fugyivásárhelyen szerveznek meg.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A vasárnap kihirdetett eredmények szerint

  1. összetettben a szerb Djurdjevic Milan nyerte a nemzetközi 3 csillagos kettesfogathajtó-versenyt.

  2. Második lett Bartha Eduárd 1-es fogatával, a mezőny egyetlen háromszéki versenyzője,

  3. a harmadik helyen pedig a Bihar megyei Rákóczi Gergő végzett.

Fodor István, Bodok község polgármestere szerint hosszú út vezetett odáig, hogy Oltszem mára nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas helyszínné vált.

A lovas kultúra is főszerepet kapott

Az idei rendezvény programja a versenyeken túl számos újdonsággal bővült. A Kapcsolódás sátorban a lovasterápiáról, hobbilovaglásról és lovas turizmusról tartottak beszélgetéseket a szakemberek.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

A gyerekeket kézműves-foglalkozások, pónilovaglás és ügyességi játékok várták, míg a látványról lovas kaszkadőrbemutatók gondoskodtak.

A lovasterápiáról, vagyis a lóasszisztált terápiáról Kondor Ágota, Kardos-Bors Zsuzsa és Zsók Levente beszéltek. Kiemelték, hogy a terápiás munkát minden esetben a ló gondos kiképzése előzi meg. Az érzékeny, nyugodt, empatikus lovak hozzájárulhatnak a gyerekek mozgás- vagy beszédfejlesztéséhez, traumaoldásra és önbizalom-fejlesztésre is jól működnek.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

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