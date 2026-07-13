Tökéletes pálya és erős mezőny jellemezte az oltszemi döntőt

Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.

Erős és népes mezőnnyel zajlott le az VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Verseny Oltszemen, ahol 31 fogat állt rajthoz. A háromnapos eseményen hazai, magyarországi és szerbiai versenyzők indultak.

Az oltszemi lovaspálya pénteken tökéletes állapotban várta a résztvevőket: a július 10–12. között lezajlott VIII. Országos és Nemzetközi Fogathajtó Versenyen az idő is velük és a szervezőkkel tartott, csak vasárnap délután érkezett egy bő zápor.

Az eseményen 24 kettesfogat és 7 egyesfogat állt rajthoz, vagyis a tavalyi 18 fogathoz képest idén már 31 nevező mérte össze tudását. A hajtók holland sportlovakkal (KWPN), nóniuszokkal és lipicai lovakkal versenyeztek.