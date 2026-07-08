Székelyföldi helyszín is szerepel minden idők legnagyobb romániai kereskedelmi ingatlantranzakciójában

A Sepsiszentgyörgyön található kiskereskedelmi park is részese a tranzakciónak
Fotó: Tuchiluș Alex
Az AFI Europe megvásárolta a MAS hat romániai bevásárlóparkját – írja az MTI a Profit.ro gazdasági portál nyomán. A most lezárult tranzakció értéke 197,7 millió euró.
2026. július 08., 18:292026. július 08., 18:29
2026. július 08., 18:302026. július 08., 18:30
A hat városban – Sepsiszentgyörgyön, Zilahon, Nagybányán, Ploiesti-en, Romanban és Bârladon – található kiskereskedelmi parkok bérelhető összterülete 125 500 négyzetméter. Az aktívumok értéke 281,8 millió euró, amiből levonták az ingatlanokkal fedezett 84,5 millió eurós hiteleket.
„Ezeknek a projekteknek az AFI Value Park márka alá történő besorolásával az országos bevásárlópark-platformunk már hét egységet számlál” – nyilatkozta Doron Klein, az AFI Romania vezérigazgatója.
Az izraeli tulajdonban lévő, ingatlanfejlesztéssel és ingatlanmenedzsmenttel foglalkozó cég 2005-ben lépett be a román piacra. Romániai aktívumainak értéke mintegy 1,66 milliárd euró.
A hat bevásárlóközpont értékesítését követően a MAS portfóliójában két romániai kiskereskedelmi park maradt, valamint plázák, irodaépületek és lakóparkok. A vállalat többségi tulajdonosa Dél-Afrika Köztársaság kormánya. Románián kívül a MAS jelen van a bolgár és a lengyel piacon is.
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