Jogosítvány nélkül, ittasan a traktoron

Közel negyven jogosítványt és több mint húsz forgalmi engedélyt tartottak vissza a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai hétvégén egy nagyszabású akció részeként. Akadt olyan is, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Közúti ellenőrzéseik során összesen 484 szabálysértést tapasztaltak a radarokkal, alkohol- és drogtesztekkel ellátott rendőrök, ezeknek nagyjából fele gyorshajtással volt kapcsolatos – derül ki a hatósági közleményből. Az ellenőrzések során

37 jogosítványt függesztettek fel,

17 esetben a sebességkorlátozás be nem tartása miatt.

Emellett 22 forgalmi engedélyt is visszatartottak különböző hiányosságok okán.

A rendőrség elrettentő példaként hozza fel a bodosi estet: vasárnap délután négy órakor igazoltattak egy traktorral közlekedő, 49 éves férfit, akiről kiderült, hogy korábban ittas vezetésért felfüggesztették a jogosítványát. Sajnos ezúttal sem tartózkodott az italfogyasztástól, ugyanis a hatóságok 0,38 mg/l alkoholszintet mértek a leheletében.

Hirdetés

Ugyanazon a napon délben két elektromos motorkerékpárt tartóztattak fel a sofőrök Sepsiszentgyörgyön, amelyeket egy 34, illetve egy 72 éves férfi vezetett. Mindkettőjükről kiderült, hogy nem rendelkeznek semmilyen járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel.

A felsorolt esetek mindegyikében büntetőeljárást indítottak a hatóságok.