Jogosítvány nélkül, ittasan a traktoron

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Fotó: Tuchiluș Alex
Közel negyven jogosítványt és több mint húsz forgalmi engedélyt tartottak vissza a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai hétvégén egy nagyszabású akció részeként. Akadt olyan is, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.
Közúti ellenőrzéseik során összesen 484 szabálysértést tapasztaltak a radarokkal, alkohol- és drogtesztekkel ellátott rendőrök, ezeknek nagyjából fele gyorshajtással volt kapcsolatos – derül ki a hatósági közleményből. Az ellenőrzések során
37 jogosítványt függesztettek fel,
17 esetben a sebességkorlátozás be nem tartása miatt.
Emellett 22 forgalmi engedélyt is visszatartottak különböző hiányosságok okán.
A rendőrség elrettentő példaként hozza fel a bodosi estet: vasárnap délután négy órakor igazoltattak egy traktorral közlekedő, 49 éves férfit, akiről kiderült, hogy korábban ittas vezetésért felfüggesztették a jogosítványát. Sajnos ezúttal sem tartózkodott az italfogyasztástól, ugyanis a hatóságok 0,38 mg/l alkoholszintet mértek a leheletében.
Ugyanazon a napon délben két elektromos motorkerékpárt tartóztattak fel a sofőrök Sepsiszentgyörgyön, amelyeket egy 34, illetve egy 72 éves férfi vezetett. Mindkettőjükről kiderült, hogy nem rendelkeznek semmilyen járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel.
A felsorolt esetek mindegyikében büntetőeljárást indítottak a hatóságok.
A háromszéki diákok mostantól biztonságosabban, kényelmesebben és környezetkímélőbben járhatnak iskolába. Kovászna Megye Tanácsa ugyanis pályázat révén 36 elektromos iskolabuszt szerzett be 35 helyi önkormányzat tanintézményei számára.
Uzon községben esett le elektromos rolleréről vasárnap este egy 64 éves férfi, aki sérülései miatt kórházba ment, ám az oda kiérkező rendőrök így is elvégezték nála az alkoholtesztet – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Játékermek zártak be Sepsiszentgyörgyön, miután tavasszal életbe lépett az a helyi önkormányzati döntés, amely kitiltja ezeket a lakóövezetekből.
Egy 19 éves fiatal nő sérült meg abban a közúti balesetben, amely pénteken délután történt a 11-es országúton, Ojtoz közelében.
Két autó ütközött össze pénteken délután a 11-es országút Ojtoz környéki szakaszán, így jelenleg csak egy sávon közlekedhetnek az autók – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Harmincezer lejt tartalmazó elvesztett övtáskát talált meg, majd tartott meg jogtalanul egy 37 éves férfi Sepsiszentgyörgyön. A rendőrök a pénz jelentős részét visszaszerezték, az ügyben lopás miatt folyik nyomozás.
Július 4–5-ét a közösségben való szórakozásnak szenteli a gelencei önkormányzat, immár negyedik éve. Rönkhúzás, traktorszépségverseny, főzőverseny szerepel a két nap programjában, hogy minél többen virtuskodhassanak.
Mától nyitva a jelentkezés az idei, 15. Székely Vágtára, amely a kormányzati megszorítások következményeképpen gyakorlatilag egynapos lesz és az eddigiekkel ellentétben ősszel szervezik meg.
A nagy hőség és a kedd délutáni vihar egyaránt megizzasztotta a villanyvezetékek karbantartásáért felelős szolgáltatót Kovászna megyében: kábelek mentek tönkre a terheléstől, vezetékek szakadtak le a vihartól.
Vádat emelt a Kovászna megyei ügyészség két férfi és hét gazdasági társaság ellen egy több mint 9,2 millió lejes sikkasztási és pénzmosási ügyben.
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