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Elektromos buszokkal járhatnak iskolába a háromszéki diákok

Az utolsó 20 + 1 személyes busz a minap érkezett meg Nagyborosnyó községbe

Az utolsó 20 + 1 személyes busz a minap érkezett meg Nagyborosnyó községbe

Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

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A háromszéki diákok mostantól biztonságosabban, kényelmesebben és környezetkímélőbben járhatnak iskolába. Kovászna Megye Tanácsa ugyanis pályázat révén 36 elektromos iskolabuszt szerzett be 35 helyi önkormányzat tanintézményei számára.

Kocsis Károly

2026. július 06., 19:272026. július 06., 19:27

A közel 36 millió lej összértékű, önrészt egyáltalán nem követelő uniós projekt fókuszában a háromszéki – kiemelten a hátrányos helyzetű vagy elszigetelt településeken lakó – tanulók közlekedési körülményeinek javítása állt.

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A helyi önkormányzatok igényeit figyelembe véve háromféle elektromos mikrobuszt vásároltak:

  • 8 darab 8+1 személyes Baconba, Gidófalvára, Kökösbe, Mikóújfaluba, Maksára, Sepsiszentgyörgyre, Zabolára és a megyei önkormányzathoz tartozó Speciális Általános Iskolához került

  • 19 darab 16+1 személyes Barátosra, Barótra, Csernátonba, Dobollóra, Előpatakra, Esztelnekre, Illyefalvára, Kézdipolyánba, Kézdiszentlélekre, Kézdivásárhelyre, Kovásznára, Lemhénybe, Málnásra, Nagyajtára, Ozsdolára, Rétyre, Sepsikőröspatakra, Uzonba és Zágonba

  • 9 darab 20+1 személyes pedig Bárkányba, Bodokra, Bodzafordulóra, Bölönbe, Gelencére, Nagyborosnyóra, Szentkatolnára, Szitabodzára és Torjára.

Az új, elektromos iskolabuszok biztosításával a program egyszerre könnyíti meg a diákok mindennapi iskolába járását, mérsékli a lemorzsolódást, és járul hozzá a zöld mobilitáshoz, valamint a környezet védelméhez Galéria

Az új, elektromos iskolabuszok biztosításával a program egyszerre könnyíti meg a diákok mindennapi iskolába járását, mérsékli a lemorzsolódást, és járul hozzá a zöld mobilitáshoz, valamint a környezet védelméhez

Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

A 16 személyes járműveket már 2024 őszén átadták, a 8 személyeseket 2025 tavaszán, a 20 személyesek közül az utolsó a múlt hét folyamán ért ki Nagyborosnyóra, ahol hat település gyerekeit szállítják majd vele – tudtuk meg a megyeháza sajtóirodájától. Az önkormányzati vezetők reményei szerint ezzel is mérsékelni tudják a falusi iskolákból való „lemorzsolódást”.

Háromszék Közlekedés Oktatás
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