Elektromos buszokkal járhatnak iskolába a háromszéki diákok

Az utolsó 20 + 1 személyes busz a minap érkezett meg Nagyborosnyó községbe
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
A háromszéki diákok mostantól biztonságosabban, kényelmesebben és környezetkímélőbben járhatnak iskolába. Kovászna Megye Tanácsa ugyanis pályázat révén 36 elektromos iskolabuszt szerzett be 35 helyi önkormányzat tanintézményei számára.
A közel 36 millió lej összértékű, önrészt egyáltalán nem követelő uniós projekt fókuszában a háromszéki – kiemelten a hátrányos helyzetű vagy elszigetelt településeken lakó – tanulók közlekedési körülményeinek javítása állt.
A helyi önkormányzatok igényeit figyelembe véve háromféle elektromos mikrobuszt vásároltak:
8 darab 8+1 személyes Baconba, Gidófalvára, Kökösbe, Mikóújfaluba, Maksára, Sepsiszentgyörgyre, Zabolára és a megyei önkormányzathoz tartozó Speciális Általános Iskolához került
19 darab 16+1 személyes Barátosra, Barótra, Csernátonba, Dobollóra, Előpatakra, Esztelnekre, Illyefalvára, Kézdipolyánba, Kézdiszentlélekre, Kézdivásárhelyre, Kovásznára, Lemhénybe, Málnásra, Nagyajtára, Ozsdolára, Rétyre, Sepsikőröspatakra, Uzonba és Zágonba
9 darab 20+1 személyes pedig Bárkányba, Bodokra, Bodzafordulóra, Bölönbe, Gelencére, Nagyborosnyóra, Szentkatolnára, Szitabodzára és Torjára.
Az új, elektromos iskolabuszok biztosításával a program egyszerre könnyíti meg a diákok mindennapi iskolába járását, mérsékli a lemorzsolódást, és járul hozzá a zöld mobilitáshoz, valamint a környezet védelméhez
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
A 16 személyes járműveket már 2024 őszén átadták, a 8 személyeseket 2025 tavaszán, a 20 személyesek közül az utolsó a múlt hét folyamán ért ki Nagyborosnyóra, ahol hat település gyerekeit szállítják majd vele – tudtuk meg a megyeháza sajtóirodájától. Az önkormányzati vezetők reményei szerint ezzel is mérsékelni tudják a falusi iskolákból való „lemorzsolódást”.
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