Elektromos buszokkal járhatnak iskolába a háromszéki diákok

Az új, elektromos iskolabuszok biztosításával a program egyszerre könnyíti meg a diákok mindennapi iskolába járását, mérsékli a lemorzsolódást, és járul hozzá a zöld mobilitáshoz, valamint a környezet védelméhez

A 16 személyes járműveket már 2024 őszén átadták, a 8 személyeseket 2025 tavaszán, a 20 személyesek közül az utolsó a múlt hét folyamán ért ki Nagyborosnyóra, ahol hat település gyerekeit szállítják majd vele – tudtuk meg a megyeháza sajtóirodájától. Az önkormányzati vezetők reményei szerint ezzel is mérsékelni tudják a falusi iskolákból való „lemorzsolódást”.