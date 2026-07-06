Útlezárással járó fakivágás az országút marosvécsi szakaszán

A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon 2026. július 06., 20:152026. július 06., 20:15

A tájékoztatás szerint szerdáig lesz lezárva a 15-ös országút Marosvécshez tartozó szakasza naponta reggel nyolc és délután négy óra között. Az intézkedésre azért van szükség, hogy biztonságosan kivághassák a forgalomra veszélyes fákat.

A Szászrégen és Maroshévíz között autózóknak alternatív útvonalat biztosítanak a munkálatok idejére.