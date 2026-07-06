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Útlezárással járó fakivágás az országút marosvécsi szakaszán

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

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A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. július 06., 20:152026. július 06., 20:15

A tájékoztatás szerint szerdáig lesz lezárva a 15-ös országút Marosvécshez tartozó szakasza naponta reggel nyolc és délután négy óra között. Az intézkedésre azért van szükség, hogy biztonságosan kivághassák a forgalomra veszélyes fákat.

A Szászrégen és Maroshévíz között autózóknak alternatív útvonalat biztosítanak a munkálatok idejére.

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Csak a helyiek közelíthetik meg területeiket és ingatlanjaikat az ideiglenesen kihelyezett forgalmi táblák utasításait követve.

Az autósokat arra kérik, hogy a táblák mellett a helyszínen dolgozó rendőrök és erdészek utasításait is kövessék, ugyanakkor az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladjanak.

Marosszék Közlekedés
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