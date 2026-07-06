Útlezárással járó fakivágás az országút marosvécsi szakaszán

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Fotó: Beliczay László
A közlekedésre is veszélyes fákat vágnak ki a 15-ös országút Marosvécs községhez tartozó szakaszán, így több napig útlezárásokra kell számítani a helyszínen reggel nyolc és délután négy óra között – közölte a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A tájékoztatás szerint szerdáig lesz lezárva a 15-ös országút Marosvécshez tartozó szakasza naponta reggel nyolc és délután négy óra között. Az intézkedésre azért van szükség, hogy biztonságosan kivághassák a forgalomra veszélyes fákat.
Csak a helyiek közelíthetik meg területeiket és ingatlanjaikat az ideiglenesen kihelyezett forgalmi táblák utasításait követve.
Az autósokat arra kérik, hogy a táblák mellett a helyszínen dolgozó rendőrök és erdészek utasításait is kövessék, ugyanakkor az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladjanak.
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