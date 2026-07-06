Lakott területen száguldott 122-vel, négy hónapra ugrott a jogosítványa

Több mint 220 közlekedési bírságot szabtak ki a Maros megyei rendőrök vasárnap a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során. A legtöbb szabálysértés ezúttal is gyorshajtás volt, egy sofőrt pedig 122 kilométer/órás sebességgel mértek be lakott területen.

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A Maros megyei közlekedésrendészek több mint 70 alkoholszondás és kábítószer-fogyasztást kimutató tesztet végeztek, de egyik esetben sem állapítottak meg közlekedési bűncselekményt.

Az ellenőrzések során összesen 229 szabálysértési bírságot szabtak ki. Ezek közül