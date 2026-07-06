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Lakott területen száguldott 122-vel, négy hónapra ugrott a jogosítványa

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Több mint 220 közlekedési bírságot szabtak ki a Maros megyei rendőrök vasárnap a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során. A legtöbb szabálysértés ezúttal is gyorshajtás volt, egy sofőrt pedig 122 kilométer/órás sebességgel mértek be lakott területen.

Székelyhon

2026. július 06., 13:302026. július 06., 13:30

A Maros megyei közlekedésrendészek több mint 70 alkoholszondás és kábítószer-fogyasztást kimutató tesztet végeztek, de egyik esetben sem állapítottak meg közlekedési bűncselekményt.

Az ellenőrzések során összesen 229 szabálysértési bírságot szabtak ki. Ezek közül

154-et gyorshajtásért, 21-et a biztonsági öv használatának elmulasztásáért,

egyet mobiltelefon vezetés közbeni használatáért, további 52-t pedig egyéb közlekedési szabályok megsértéséért.

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Összesen 11 jogosítványt vontak be, többségüket gyorshajtás miatt, emellett 15 forgalmi engedélyt is visszatartottak.

Az akció során egy 25 éves, maroskecei nőt Kutyfalvánál

122 kilométer/órás sebességgel mértek be egy olyan útszakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 50 kilométer/óra.

A nőre 970 lejnél nagyobb pénzbírságot szabtak ki, vezetői engedélyét pedig 120 napra felfüggesztették – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Marosszék Közlekedés
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