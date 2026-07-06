Lakott területen száguldott 122-vel, négy hónapra ugrott a jogosítványa

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Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint 220 közlekedési bírságot szabtak ki a Maros megyei rendőrök vasárnap a 15-ös országúton tartott ellenőrzés során. A legtöbb szabálysértés ezúttal is gyorshajtás volt, egy sofőrt pedig 122 kilométer/órás sebességgel mértek be lakott területen.
A Maros megyei közlekedésrendészek több mint 70 alkoholszondás és kábítószer-fogyasztást kimutató tesztet végeztek, de egyik esetben sem állapítottak meg közlekedési bűncselekményt.
Az ellenőrzések során összesen 229 szabálysértési bírságot szabtak ki. Ezek közül
egyet mobiltelefon vezetés közbeni használatáért, további 52-t pedig egyéb közlekedési szabályok megsértéséért.
Összesen 11 jogosítványt vontak be, többségüket gyorshajtás miatt, emellett 15 forgalmi engedélyt is visszatartottak.
Az akció során egy 25 éves, maroskecei nőt Kutyfalvánál
A nőre 970 lejnél nagyobb pénzbírságot szabtak ki, vezetői engedélyét pedig 120 napra felfüggesztették – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Súlyos kvadbalesethez riasztották vasárnap délután a mentőegységeket a Kelemen-havasokba.
Óriási hasadás keletkezett az A10-es sztráda Szászsebes és Torda közötti szakaszán, a sofőröket óvatosságra intik.
Tűz ütött ki vasárnap délután egy teherautóban a Nyárádselye és Nyárádmagyarós közötti útszakaszon. A forgalom a helyszínen váltakozó irányban, egy sávon haladt.
Kigyúlt egy családi ház és egy melléképület a Maros megyei Göcsön. Hivatásos és önkéntes túzoltók is dolgoznak az oltáson.
Esővel indult, de fergeteges koncertekkel folytatódott a Vibe Fesztivál pénteki napja. A sár sem tántorította el a bulizókat, a ValMar, T. Danny, Dzsúdló, a Döndi Duó és Inna koncertjeire ezrek voltak kíváncsiak a Maros-parti fesztiválon.
Tűz ütött ki szombaton délután egy melléképületben a Maros megyei Füleházán. Szerencsére senki nem sérült meg.
Közlekedési baleset történt Szovátán, ahol egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze.
Tűz ütött ki csütörtökön egy mésszel megrakott teherautó motorterében Segesváron, az E60-as úton. A helyszínre a tűzoltók vonultak ki, hogy megakadályozzák a lángok továbbterjedését.
A marosludasi tűzoltó-egység katonai tűzoltóit egy kigyulladt kisteherautóhoz riasztották az A3-as autópályára szerda délután. A tűzeset a sztráda Marosvásárhely–Kolozsvár menetirányában történt.
Néhány nap múlva megnyitja kapuit Erdély egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiválja, a VIBE. A július 2–5. között zajló rendezvény idén is nemzetközi sztárokkal, hazai kedvencekkel, új helyszínekkel és több kényelmi fejlesztéssel várja a látogatókat.
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