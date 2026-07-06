Ismét felszólította a miniszterelnök-jelölt kinevezésére az elnököt George Simion, Bolojant pedig elküldené a hatalomból

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, hétfőn felszólítást intézett Nicușor Dan államfőhöz, hogy nevezzen meg egy miniszterelnök-jelöltet.

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Az AUR elnöke ugyanakkor felkérte Ilie Bolojan ügyvivő kormányfőt, hogy távozzon a Victoria-palotából – számol be az Agerpres .

Itt a 12. óra: Nicușor, nevezz meg egy miniszterelnök-jelöltet, MOST! Bolojan, távozz a Victoria-palotából!”

– írta Simion Facebook-posztjában.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) július elsején úgy döntött, hogy

kezdeményezi Nicușor Dan államfő tisztségből való felfüggesztését,

illetve megindítja az előre hozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárást.

A döntést az AUR országos vezetőtanácsa (CNC) hozta meg a Teleorman megyei Alexandrián tartott rendkívüli ülésén.

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Az ülésen jelen lévő 135 tag egyhangúlag megszavazta az államfő felfüggesztésére irányuló eljárás elindítását, valamint azt, hogy egyeztetéseket kezdeményezzenek a témában a többi parlamenti párttal.

Az AUR szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy „a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből”, továbbá az, hogy az államfő – álláspontjuk szerint –