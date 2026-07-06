Ismét felszólította a miniszterelnök-jelölt kinevezésére az elnököt George Simion, Bolojant pedig elküldené a hatalomból

Fotó: George Simion/Facebook
George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, hétfőn felszólítást intézett Nicușor Dan államfőhöz, hogy nevezzen meg egy miniszterelnök-jelöltet.
Az AUR elnöke ugyanakkor felkérte Ilie Bolojan ügyvivő kormányfőt, hogy távozzon a Victoria-palotából – számol be az Agerpres.
– írta Simion Facebook-posztjában.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) július elsején úgy döntött, hogy
kezdeményezi Nicușor Dan államfő tisztségből való felfüggesztését,
illetve megindítja az előre hozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárást.
A döntést az AUR országos vezetőtanácsa (CNC) hozta meg a Teleorman megyei Alexandrián tartott rendkívüli ülésén.
Az ülésen jelen lévő 135 tag egyhangúlag megszavazta az államfő felfüggesztésére irányuló eljárás elindítását, valamint azt, hogy egyeztetéseket kezdeményezzenek a témában a többi parlamenti párttal.
Az AUR szerint a kezdeményezésüket többek között az indokolja, hogy „a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből”, továbbá az, hogy az államfő – álláspontjuk szerint –
A CNC tagjai egyhangúlag támogatták azt is, hogy „vissza kell térni a néphez”, vagyis meg kell kezdeni az előre hozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárást.
A közlekedési minisztérium hétfőn közzétett Facebook-oldalán egy űrlapot, amelyet kitöltve az állampolgárok jelenthetik a vonattal való közlekedésük során tapasztalt problémákat, hiányosságokat – közölte a közösségi oldalán Radu Miruță.
Az első félévben 0,3 százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos időszakában, a száz százalékban elektromos autók szegmensében 76,6 százalékos növekedést jegyeztek éves összevetésben.
Az év első öt hónapjában tovább mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom Romániában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Idén immár negyedik alkalommal végeztek szívtranszplantációt Marosvásárhelyen, egy 45 éves nőnek adva új esélyt az életre. A donor egy 38 éves nő volt, a szervet Jászvásárról hozták helikopterrel.
Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában, 8,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonosa időszakában – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).
A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik – véli a szakértő.
A múlt év végén 6 477 997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a ReGes/Revisal elektronikus nyilvántartási rendszerben, 249 374-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban – derül ki a munkaügyi minisztérium statisztikáiból.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Tavaly országos szinten 40 ezer hektárral nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, és elérte a 8,214 millió hektárt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adataiból.
A közlekedésbiztonság növelése érdekében a mai napon összehangolt közúti ellenőrzést tartanak a 15-ös országúton. A Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyei rendőrök közösen ellenőrzik a teljes útszakaszt.
szóljon hozzá!