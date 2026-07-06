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Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

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A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Székelyhon

2026. július 06., 08:202026. július 06., 08:20

Az ASF jelentése szerint májusban átlagban 453 lej járulékot fizettek be a romániai munkavállalók a magánnyugdíjalapoknak. A ötödik hónapban befizetett járulékok összege 2,09 milliárd lej volt.

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Májusban a magánnyugdíjalapok

  • a vagyonuk 63,9 százalékát állampapírokban tartották.

  • A megtakarítások 27 százalékát részvényekbe,

  • 3,4 százalékát vállalati kötvényekbe,

  • további 3,4 százalékát pedig befektetési alapokba helyezték.

Az ASF adatai szerint márciusban a nyugdíjrendszer kettes pillérének 8,532 millió befizetője volt Romániában. A megtakarításaikat hét magánnyugdíjalap kezelte: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN és Vital – írja az Agerpres hírügynökség a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság friss adataira hivatkozva.

Társadalom Gazdaság
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