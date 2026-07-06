Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában

A múlt év végén 6 477 997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a ReGes/Revisal elektronikus nyilvántartási rendszerben, 249 374-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban – derül ki a munkaügyi minisztérium statisztikáiból.

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Tavaly decemberben 5 586 187 aktív munkavállalót tartottak nyilván, 137 328-cal kevesebbet, mint 2024 utolsó hónapjában – ismerteti az Agerpres.

A nyilvántartásban 2025. december 31-én szereplő egyéni munkaszerződések több mint 92,5 százaléka, 5 995 577 szerződés határozatlan időre szólt, míg 482 420 határozott időre.

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A minisztérium adatai szerint a határozatlan idejű szerződések közül 5 286 096 teljes, míg 709 481 részmunkaidőre szólt.

A határozott idejű szerződéseknél ez az arány 252 340 teljes, illetve 230 080 részmunkaidős állást jelentett.