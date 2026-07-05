Ittasan és jogosítvány nélkül vezetett egy 18 éves gyergyószárhegyi fiatal

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Fotó: Pinti Attila
Büntetőeljárás indult egy 18 éves gyergyószárhegyi fiatal ellen, akit ittas vezetésen értek tetten, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett.
2026. július 05., 11:312026. július 05., 11:31
2026. július 05., 11:312026. július 05., 11:31
A fiatalembert szombaton este 23 óra körül a gyergyószentmiklósi rendőrök állították meg Gyergyószárhegyet Güdüc faluval összekötő úton. A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint
A sofőrt egészségügyi intézménybe szállították vérmintavételre, a véralkoholszint megállapítása érdekében.
A rendőrségi ellenőrzés során az is kiderült, hogy a 18 éves fiatal járművezetői engedéllyel sem rendelkezett.
Az ügyben ittas-, valamint jogosítvány nélküli járművezetés gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
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