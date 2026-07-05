Ittasan ütközött fának és felborult autójával egy sofőr Gyergyóalfalu közelében

Egy 56 éves Neamț megyei férfi vezette azt az autót, amely szombaton hajnalban borult fel a 13B jelzésű országúton, Gyergyóalfalu közelében. Mint kiderült, alkoholt fogyasztott mielőtt a kormány mögé ült.

Székelyhon 2026. július 05., 11:202026. július 05., 11:20 2026. július 05., 11:242026. július 05., 11:24

A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 112-es segélyhívón szombat reggel 5.30 körül érkezett bejelentés a balesetről. Hirdetés A helyszíni vizsgálatok alapján egy 56 éves, Neamț megyei férfi Gyergyószentmiklós irányából Parajd felé haladt személygépkocsijával, amikor

tisztázatlan körülmények között egy kivágott fa tuskójának ütközött.