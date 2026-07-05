A politikus szerint Románia nettó nyertese az Európai Uniónak

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Románia a nettó kedvezményezett tagállamok közé tartozik az Európai Unióban: miközben mintegy 30 milliárd euróval járult hozzá a közös költségvetéshez, az EU-s alapokból több mint 100 milliárd euró támogatást hívott le – jelentette ki szombaton Gyulafehérváron Victor Negrescu európai parlamenti képviselő.
A szociáldemokrata politikus a Transylvania EU Funds Day rendezvényen elmondta,
a folyamatban levő beruházások 60 százaléka pedig jelentős mértékben támaszkodik ezekre a pénzekre. Megjegyezte: Románián múlik, hogy megfelelően használja-e fel az uniós forrásokat.
Negrescu beszélt arról is, hogy az Európai Bizottság közel 2000 milliárd eurós többéves költségvetési keretet javasolt a 2028–2034-es ciklusra, amelyből
Közlése szerint várhatóan az év végéig elvi megállapodás születik tagállamok között a következő többéves költségvetésről. Hangsúlyozta, hogy Romániának meg kell őriznie a tárgyalásokon a számára előirányzott mintegy 60 milliárd eurós összeget.
Az EP alelnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy alapvetően megváltozik az uniós források elosztásának szerkezete. Az eddig a tagállamok által kezelt (úgynevezett megosztott irányítású) kohéziós és agrárpénzek jelentős részét – a közel 2000 milliárd eurós keret több mint 55 százalékát – közvetlen brüsszeli irányítású alapokba csoportosítják át.
Ezért Romániának európai léptékű, nagy és komoly beruházásokat kell előkészítenie, amelyek több szereplőt vonnak be, és versenyben állnak majd más tagállamok projektjeivel – írja az Agerpres hírügynökség Victor Negrescu kijelentéseire hivatkozva.
Ez ugyanakkor az érem egyik oldala, ugyanis másfelől ott van a magánszektor, ahol jelentős tőkejövedelem áramlik vissza a külföldi tulajdonosokhoz. E tekintetben Nyugat-Európa többek között olcsóbb munkaerőt, új piacot, magas vállalati profitot nyer, noha utóbbinak jó részét vissza is fekteti Romániában.
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