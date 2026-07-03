Benzinkutast raboltak ki, előzetesbe kerültek

Előzetes letartóztatásba került két sepsiszentgyörgyi fiatal, miután egy helybéli benzinkút hátsó bejáratán behatolva pénzt tulajdonítottak el egy ott dolgozótól – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

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Csütörtökre virradóra, fél négykor értesítették a rendőrséget arról, hogy két személy behatolt egy sepsiszentgyörgyi benzinkút hátsó bejáratán, majd javakat tulajdonítottak el és távoztak – derül ki a pénteki közleményből.

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A helyszínre érkező hatóságok nem sokkal később két a személyleírásnak megfelelő fiatal azonosítottak a város egyik utcáján.

Az említett személyek megpróbálták elkerülni a rendőrökkel való találkozást, de nem jártak sikerrel.